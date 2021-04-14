الأعداد السابقة للصحيفة

استمرار التحذيرات من خطورة «الفوركس»: وهم وخسارة للأموال

منذ 55 دقيقة
1647
استمرار التحذيرات من خطورة «الفوركس»: وهم وخسارة للأموال

وكالات (صدى):
انطلقت حملة توعوية موسعة للتحذير من مخاطر الاستثمار في الفوركس والتسويق للعملات الرقمية، اليوم الأربعاء.

وأطلق البنك المركزي، تحذيرات من الاستثمار في أنشطة الفوركس غير المرخص والتسويق للعملات الرقمية (البيتكوين) واصفا الأمر بـ "وهم وخسارة للأموال" .

ومن الجدير بالذكر، أن الفوركس (المعروف أيضا باسم سوق الصرف الأجنبي) يعرف أنه المكان الذي يتم فيه تبادل أزواج العملات مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي أو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي و استثمار تحركات أسعارهم في السوق لكسب المال.

ويعد سوق الفوركس هو سوق خارج البورصة (OTC)؛ يقوم المستثمرون و المتداولون بشراء و بيع أزواج العملات من خلاله، فيما تعتبر مخاطر الفوركس عند التداول على الأدوات المالية تتمثل في الخسارة والربح المحتمل، بسبب غياب استقرار أسعار الأسهم والعملات وغيرها.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الفاتح
وينك ياع.س.ع,,,اومقولتك(الاسيويه صعبه قويه)والا هذه عندك خاصه بالنصر واللذي واقف شوكة في نحرك ,,,,,,,,,,,,,,,,
مسلم
المرصد وصدى ما يعرفون الا الهلال والنصر اما المرصد فكلامهم ضرب اوجع قتلا ..الخ هذا اعلام رياضي ولكن الطيور على اشباهها تقع المريسيل والصرامي والتويجري ....الخ
مسلم
المرصد وصدى ما يعرفون الا الهلال والنصر اما المرصد فكلامهم ضرب اوجع قتلا ..الخ هذا اعلام رياضي ولكن الطيور على اشباهها تقع المريسيل والصرامي والتويجري ....الخ
ابو عمار
حفظ الله ابو فهد
ابو عمار
طيب ما هي الطريقه التي استطاع بها الحصول على الاموال ؟

أخر الأخبار

بالفيديو.. ضبط وافد يستغل ذوي الدخل المحدود في عمليات النصب والاحتيال بالرياض
بالفيديو.. ضبط وافد يستغل ذوي الدخل المحدود في عمليات النصب والاحتيال بالرياض
منذ 35 ثانية 1008
بالفيديو.. قصة فصل أمين عام الرياض السابق من العمل بمحطة وقود حينما كان صغيرا
بالفيديو.. قصة فصل أمين عام الرياض السابق من العمل بمحطة وقود حينما كان صغيرا
منذ 6 دقائق 1154
"السوق المالية" تحيل عدد من مسؤولين إحدى الشركات المدرجة للنيابة العامة
"السوق المالية" تحيل عدد من مسؤولين إحدى الشركات المدرجة للنيابة العامة
منذ 40 دقيقة 1573
‏خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية في «أبشر أفراد»
‏خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية في «أبشر أفراد»
منذ 45 دقيقة 1679
"الصحة" تعلن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي أخذت حتى اليوم
"الصحة" تعلن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا التي أخذت حتى اليوم
منذ 50 دقيقة 2004
استمرار التحذيرات من خطورة «الفوركس»: وهم وخسارة للأموال
استمرار التحذيرات من خطورة «الفوركس»: وهم وخسارة للأموال
منذ 55 دقيقة 1652
مدرب الهلال قبل مواجهة أجمك الأوزبكي: هدفنا تجاوز دور المجموعات
مدرب الهلال قبل مواجهة أجمك الأوزبكي: هدفنا تجاوز دور المجموعات
منذ 59 دقيقة 1750
"التجارة" تعلن استدعاء 42 مركبة GMC لخلل يؤدي إلى نشوب حريق
"التجارة" تعلن استدعاء 42 مركبة GMC لخلل يؤدي إلى نشوب حريق
منذ ساعة 1507
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس
منذ ساعة 1821
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد الفجر
بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم صيام من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد الفجر
منذ ساعة 2327