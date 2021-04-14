استمرار التحذيرات من خطورة «الفوركس»: وهم وخسارة للأموال

وكالات (صدى):
انطلقت حملة توعوية موسعة للتحذير من مخاطر الاستثمار في الفوركس والتسويق للعملات الرقمية، اليوم الأربعاء.
وأطلق البنك المركزي، تحذيرات من الاستثمار في أنشطة الفوركس غير المرخص والتسويق للعملات الرقمية (البيتكوين) واصفا الأمر بـ "وهم وخسارة للأموال" .
ومن الجدير بالذكر، أن الفوركس (المعروف أيضا باسم سوق الصرف الأجنبي) يعرف أنه المكان الذي يتم فيه تبادل أزواج العملات مثل اليورو مقابل الدولار الأميركي أو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي و استثمار تحركات أسعارهم في السوق لكسب المال.
ويعد سوق الفوركس هو سوق خارج البورصة (OTC)؛ يقوم المستثمرون و المتداولون بشراء و بيع أزواج العملات من خلاله، فيما تعتبر مخاطر الفوركس عند التداول على الأدوات المالية تتمثل في الخسارة والربح المحتمل، بسبب غياب استقرار أسعار الأسهم والعملات وغيرها.