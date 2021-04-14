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"سكني": أكثر من 16 ألف خيار سكني في المدينة المنورة

منذ ساعة
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"سكني": أكثر من 16 ألف خيار سكني في المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
يستعرض موقع وتطبيق "سكني" عدداً من المشاريع والمخططات السكنية في منطقة المدينة المنورة التي تضم 16,523 خيارا سكنيا تتنوع بين الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى 5 مخططات سكنية توفر 7586 أرضا يمكن حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر الرابط من هنـــــــا .

وأوضح البرنامج أن عدد المشاريع السكنية تحت الإنشاء في منطقة المدينة المنورة 7 مشاريع توفر 8937 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق.

والفلل و"تاون هاوس"، بخيارات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأقساط شهرية ميسرة بالتعاون مع 18 جهة تمويلية، حيث تتجاوز مساحات تلك المشاريع 2,7 مليون م2.

وتحتضن المدينة المنورة 5 مشاريع سكنية تحت الإنشاء يتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، تقع جميعها

داخل نطاق الحرم المدني الشريف على بعد 7 دقائق منه في مواقع استراتيجية على شوارع رئيسية قريبة من الخدمات، 3 منها تقع في ضاحية الدار السكنية التي تمتد على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2، وهي (مشروع "درة المدينة 1" الذي يضم 694 وحدة سكنية، ومشروع "درة المدينة 2" الذي يوفّر 1877 وحدة سكنية، ومشروع "الجوار" الذي يشتمل على 1464 وحدة سكنية).

كما تضم المدينة المنورة كذلك مشروع "جادة السكب" الذي يوفر 2364 وحدة سكنية، أما المشروع الخامس فهو مشروع "بوابة طيبة" الذي يشتمل على 700 شقة سكنية، فيما تحتضن محافظة ينبع مشروعين هما "لؤلؤة الديار" الذي يضم 1182 تاون هاوس و"رواسن" الذي يوفر 656 وحدة سكنية.

وأكد برنامج "سكني" على استمراره في توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة بإضافة المزيد من المشاريع والمخططات

السكنية وإتاحة حجزها عبر موقع وتطبيق "سكني" لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات توفر أسلوب حياة عصرية، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

يذكر أن برنامج "سكني" يستعرض 218 مخططاً سكنياً تتضمن 180 ألف أرض، بالإضافة إلى المشاريع السكنية تحت الإنشاء والبالغ عددها 97 مشروعاً سكنيا توفّر أكثر من 143 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين فلل وشقق وتاون وهاوس.

المدينة المنورة
سكني

التعليقات

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أحدث التعليقات

الفاتح
وينك ياع.س.ع,,,اومقولتك(الاسيويه صعبه قويه)والا هذه عندك خاصه بالنصر واللذي واقف شوكة في نحرك ,,,,,,,,,,,,,,,,
مسلم
المرصد وصدى ما يعرفون الا الهلال والنصر اما المرصد فكلامهم ضرب اوجع قتلا ..الخ هذا اعلام رياضي ولكن الطيور على اشباهها تقع المريسيل والصرامي والتويجري ....الخ
مسلم
المرصد وصدى ما يعرفون الا الهلال والنصر اما المرصد فكلامهم ضرب اوجع قتلا ..الخ هذا اعلام رياضي ولكن الطيور على اشباهها تقع المريسيل والصرامي والتويجري ....الخ
ابو عمار
حفظ الله ابو فهد
ابو عمار
طيب ما هي الطريقه التي استطاع بها الحصول على الاموال ؟

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