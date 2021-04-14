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بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار الحالة المطرية الربيعية على الرياض

منذ ساعة
1708
بالفيديو.. «الأرصاد»: استمرار الحالة المطرية الربيعية على الرياض

الرياض (صدى):
أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، على استمرار الحالة المطرية الربيعية على منطقة الرياض مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، فيما تزداد كثافة الأمطار على الأجزاء الشمالية من المنطقة.

وأوضح المركز، خلال تقرير مصور لقناة "الإخبارية"، أنه بدأت الأمطار الربيعية من أمس الثلاثاء على كثير من مناطق المملكة؛ حيث هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، فضلًا عن منطقة الرياض والتي سبقت برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وقال مركز الأرصاد، أنه هبطت يوم أمس أمطار على حفر الباطن صاحبها حبات من البرد، فيما متوقع هذا اليوم استمرار حالة سقوط الأمطار الربيعية خاصة على منطقة الرياض تشمل العاصمة والمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، واستمرار هطول الأمطار على مرتفعات المملكة والمناطق الحدودية الجنوبية وعلى شرق المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.

الرياض
الطقس
الأرصاد
الأمطار الربيعية

التعليقات

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أحدث التعليقات

الفاتح
وينك ياع.س.ع,,,اومقولتك(الاسيويه صعبه قويه)والا هذه عندك خاصه بالنصر واللذي واقف شوكة في نحرك ,,,,,,,,,,,,,,,,
مسلم
المرصد وصدى ما يعرفون الا الهلال والنصر اما المرصد فكلامهم ضرب اوجع قتلا ..الخ هذا اعلام رياضي ولكن الطيور على اشباهها تقع المريسيل والصرامي والتويجري ....الخ
مسلم
المرصد وصدى ما يعرفون الا الهلال والنصر اما المرصد فكلامهم ضرب اوجع قتلا ..الخ هذا اعلام رياضي ولكن الطيور على اشباهها تقع المريسيل والصرامي والتويجري ....الخ
ابو عمار
حفظ الله ابو فهد
ابو عمار
طيب ما هي الطريقه التي استطاع بها الحصول على الاموال ؟

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