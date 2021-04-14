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الحقيل: معالجة التشوه البصري في المدن على رأس أولويات منظومة العمل البلدي

منذ ساعتين
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الحقيل: معالجة التشوه البصري في المدن على رأس أولويات منظومة العمل البلدي

الرياض (صدى):
أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل أن معالجة التشوه البصري في المدن على رأس أولويات منظومة العمل البلدي، بما يعكس صورة لائقة عن المملكة وشعبها، فضلا عن تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة، بشأن برنامج معالجة التشوه البصري، أحد مبادرات برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه في كلمته التي تناولت إستراتيجية الوزارة في التعامل مع ملف التشوه البصري أنها تقوم على سلسلة من الركائز التي ترمي إلي تعزيز الجاذبية البصرية للمدن من أبرزها وضع ضوابط للتصميم العمراني "الكود العمراني" وفرض مجموعة من الأنظمة واللوائح لتفعيل تلك الضوابط، بجانب العمل علي تعديل ثقافة وسلوك المواطن والأعمال التشغيلية بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضاري العام.

وبين معاليه أن نهج الوزارة يقوم علي توازي مسارات وجهود التحسين في جميع الأمانات وفقا للإطار الزمني المخطط، من أجل إحداث نقلة نوعية في ذلك الملف على صعيد مدن وأحياء المملكة، بما يعكس جهود التنمية المستدامة التي تشمل المناطق دون استثناء مع مراعاة الطبيعة الخاصة والهوية الحضارية والطبيعة التراثية المميزة لكل منطقة.

وأشار إلى أن الخطوات التي تتخذها الوزارة في إدارة ذلك البرنامج الحيوي تشمل التنسيق مع الشركاء بالجهات الحكومية بهدف بلوغ المدن لصورتها الحضارية.

وزير الشؤون البلدية
ماجد الحقيل
التشوه البصري

التعليقات

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أحدث التعليقات

سعيد الحداد
إن شاء الله تعالى يعدموها ماسقط من نجم السما قل برده
زا
احنا نروح القسم و نفتح محضر.
شبيه صويحبي
القانون لا يحمي المغفلين.....ولا يتصل بك باكستاني تعطيه كل معلوماتك البنكية من رقم الهوية إلى الرمز المرسل على جوالك.....غباء مركب وعقول فارغة.....
د محمد ماجد بخش
الصورة الثالثة تحدد داخل الصورة الثانية والرابعة داخل الصورة الثالثة لكن الصورة الثانية يطرأ عليها بعض التعديل في إطار ضمنيتها داخل الفترة الأولى مع مراعاة تحويلها إلى فترة ممثلة لوحدة العنصر المغناطيسية فقط والممثلة بوحدات العنصر الذرية أو وحدات العناصر العددية الممثلة
د محمد ماجد بخش
نفترض في الصورة الثانية القادمة مكافئة درجة الثقالة لعدد وحدات الارتباط العددية بما يمثله محيط وحدة الثقل .. الفترة الثانية تكون داخل الفترة الأولى وضمن العدد الممثل لها، وهي فترة العناصر العددية الممثلة المكافئة لفترة العنصر العددية الممثلة بوحدات العناصر الذرية المساوية لدرجات ووحدات ثقل وحدة العنصر الممثلة بوحدات الثقالة الممثلة لدرجة الكتلة العددية المحورية الممثلة بوحدات الثقالة الفراغية البنائية الممثلة بوحدات الفراغ العددية الممثلة لوحدات الثقالة الفراغية الممثلة لوحدة الثقل الممثل لمحيط ذرة العنصر الممثلة حيث تكون وحدات الثقالة خاصة بوحدة وفترة المجموع الممثل لوحدة العنصر مع زيادة وحدة ذرية لوحدة العنصر مع كل وحدة عنصر عددية ممثلة لدرجات الارتباط المحورية الممثلة بوحدات الثقل المكافئة مغناطيسيا والممثلة لدرجة الثقالة الممثلة عدديا لوحدة الثقل المركزية

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