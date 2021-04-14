بالفيديو.. "الشيخ الشثري" يوضح حكم صيام من لا يصلي أو مقصر في صلاته

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم صيام من لا يصلي أو من يقصر في الصلاة .
وأكد الشيخ " الشثري " في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة الإخبارية أن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام وتواترت النصوص بالأمر بالمحافظة عليها لأنها عماد الدين وصلة العبد بربه .
وأضاف الشيخ الشثري أنه يجب على المسلم ألا يتهاون فيها ، وكذلك الصيام ركن من أركان الإسلام أيضاً ويجب على المسلم المحافظة عليه ويجب على المقصر تصحيح المسار والتوبة عن تركها، وإذا كان الإنسان يحافظ على صيامه فعليه أيضاً أن يحافظ على صلاته .