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بالفيديو.. حسين العذل يروي أروع قصص بر الملك المؤسس مع والده الإمام

منذ ساعة
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بالفيديو.. حسين العذل يروي أروع قصص بر الملك المؤسس مع والده الإمام

نايف السالم (صدى):
روى الأمين العام السابق للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، حسين العذل، اليوم الأربعاء، أروع قصص بر الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود مع والده الإمام عبدالرحمن - رحمهما الله.

وقال حسين العذل، خلال مشاركته مع برنامج "كنوز البر" على قناة "الإخبارية"، أن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - كان كل يوم يجلس إلى مكتبه حتى إذا جاء منتصف النهار ذهب إلى مكتب والده وهي الغرفة أو الديوان الذي يستقبل فيه الناس، ثم يسلم على والده الإمام عبدالرحمن ويجلس تحت قدميه.

وأوضح "العذل" أن الناس كانوا يصرون عليه أن يجلس ولكنه يصر على الجلوس تحت أقدام والده ويقول لهم "اقعدوا هذا أبوي مو هو بأبوكم"، لافتًا إلى أن إذا أراد الإمام عبدالرحمن أن يذهب إلى "دورة المياه" على سبيل المثال كان الملك المؤسس يقفز قفزه ويحمله حتى يعود به ويجلس تحت قدميه.

وأضاف حسين العذل، أنه في قصر الحكم كان الملك عبدالعزيز يأخذ الجناح العلوي لنشاطه وقدرته على الصعود، فيما أخذ الإمام عبدالرحمن الجناح السفلي، ولكن أمر الملك المؤسس بعدم السير فوق الجناح الخاص بوالده.

الملك المؤسس
حسين العذل
كنوز البر

التعليقات

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أحدث التعليقات

سعيد الحداد
إن شاء الله تعالى يعدموها ماسقط من نجم السما قل برده
زا
احنا نروح القسم و نفتح محضر.
شبيه صويحبي
القانون لا يحمي المغفلين.....ولا يتصل بك باكستاني تعطيه كل معلوماتك البنكية من رقم الهوية إلى الرمز المرسل على جوالك.....غباء مركب وعقول فارغة.....
د محمد ماجد بخش
الصورة الثالثة تحدد داخل الصورة الثانية والرابعة داخل الصورة الثالثة لكن الصورة الثانية يطرأ عليها بعض التعديل في إطار ضمنيتها داخل الفترة الأولى مع مراعاة تحويلها إلى فترة ممثلة لوحدة العنصر المغناطيسية فقط والممثلة بوحدات العنصر الذرية أو وحدات العناصر العددية الممثلة
د محمد ماجد بخش
نفترض في الصورة الثانية القادمة مكافئة درجة الثقالة لعدد وحدات الارتباط العددية بما يمثله محيط وحدة الثقل .. الفترة الثانية تكون داخل الفترة الأولى وضمن العدد الممثل لها، وهي فترة العناصر العددية الممثلة المكافئة لفترة العنصر العددية الممثلة بوحدات العناصر الذرية المساوية لدرجات ووحدات ثقل وحدة العنصر الممثلة بوحدات الثقالة الممثلة لدرجة الكتلة العددية المحورية الممثلة بوحدات الثقالة الفراغية البنائية الممثلة بوحدات الفراغ العددية الممثلة لوحدات الثقالة الفراغية الممثلة لوحدة الثقل الممثل لمحيط ذرة العنصر الممثلة حيث تكون وحدات الثقالة خاصة بوحدة وفترة المجموع الممثل لوحدة العنصر مع زيادة وحدة ذرية لوحدة العنصر مع كل وحدة عنصر عددية ممثلة لدرجات الارتباط المحورية الممثلة بوحدات الثقل المكافئة مغناطيسيا والممثلة لدرجة الثقالة الممثلة عدديا لوحدة الثقل المركزية

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