بالفيديو.. حسين العذل يروي أروع قصص بر الملك المؤسس مع والده الإمام

نايف السالم (صدى):
روى الأمين العام السابق للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، حسين العذل، اليوم الأربعاء، أروع قصص بر الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود مع والده الإمام عبدالرحمن - رحمهما الله.
وقال حسين العذل، خلال مشاركته مع برنامج "كنوز البر" على قناة "الإخبارية"، أن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - كان كل يوم يجلس إلى مكتبه حتى إذا جاء منتصف النهار ذهب إلى مكتب والده وهي الغرفة أو الديوان الذي يستقبل فيه الناس، ثم يسلم على والده الإمام عبدالرحمن ويجلس تحت قدميه.
وأوضح "العذل" أن الناس كانوا يصرون عليه أن يجلس ولكنه يصر على الجلوس تحت أقدام والده ويقول لهم "اقعدوا هذا أبوي مو هو بأبوكم"، لافتًا إلى أن إذا أراد الإمام عبدالرحمن أن يذهب إلى "دورة المياه" على سبيل المثال كان الملك المؤسس يقفز قفزه ويحمله حتى يعود به ويجلس تحت قدميه.
وأضاف حسين العذل، أنه في قصر الحكم كان الملك عبدالعزيز يأخذ الجناح العلوي لنشاطه وقدرته على الصعود، فيما أخذ الإمام عبدالرحمن الجناح السفلي، ولكن أمر الملك المؤسس بعدم السير فوق الجناح الخاص بوالده.