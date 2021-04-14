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المملكة تعرب عن قلقها من تطورات برنامج إيران النووي وتدعو طهران لتفادي التصعيد

منذ ساعة
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المملكة تعرب عن قلقها من تطورات برنامج إيران النووي وتدعو طهران لتفادي التصعيد

الرياض (صدى):
صرحت وزارة الخارجية، بأن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، والتي تمثلت آخرها بالإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%؛ الأمر الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية.

وتدعو المملكة إيران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حالياً، اتساقاً مع تطلعات المجتمع الدولي تجاه تسخير إيران برنامجها النووي لأغراضٍ سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويحدِ من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتؤكد المملكة أهمية توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول، وبما يعزز إجراءات الرصد والمراقبة ويضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي أو تطوير القدرات اللازمة لذلك، ويأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي.

وزارة الخارجية
تخصيب اليورانيوم
برنامج إيران النووي

التعليقات

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أحدث التعليقات

سعيد الحداد
إن شاء الله تعالى يعدموها ماسقط من نجم السما قل برده
زا
احنا نروح القسم و نفتح محضر.
شبيه صويحبي
القانون لا يحمي المغفلين.....ولا يتصل بك باكستاني تعطيه كل معلوماتك البنكية من رقم الهوية إلى الرمز المرسل على جوالك.....غباء مركب وعقول فارغة.....
د محمد ماجد بخش
الصورة الثالثة تحدد داخل الصورة الثانية والرابعة داخل الصورة الثالثة لكن الصورة الثانية يطرأ عليها بعض التعديل في إطار ضمنيتها داخل الفترة الأولى مع مراعاة تحويلها إلى فترة ممثلة لوحدة العنصر المغناطيسية فقط والممثلة بوحدات العنصر الذرية أو وحدات العناصر العددية الممثلة
د محمد ماجد بخش
نفترض في الصورة الثانية القادمة مكافئة درجة الثقالة لعدد وحدات الارتباط العددية بما يمثله محيط وحدة الثقل .. الفترة الثانية تكون داخل الفترة الأولى وضمن العدد الممثل لها، وهي فترة العناصر العددية الممثلة المكافئة لفترة العنصر العددية الممثلة بوحدات العناصر الذرية المساوية لدرجات ووحدات ثقل وحدة العنصر الممثلة بوحدات الثقالة الممثلة لدرجة الكتلة العددية المحورية الممثلة بوحدات الثقالة الفراغية البنائية الممثلة بوحدات الفراغ العددية الممثلة لوحدات الثقالة الفراغية الممثلة لوحدة الثقل الممثل لمحيط ذرة العنصر الممثلة حيث تكون وحدات الثقالة خاصة بوحدة وفترة المجموع الممثل لوحدة العنصر مع زيادة وحدة ذرية لوحدة العنصر مع كل وحدة عنصر عددية ممثلة لدرجات الارتباط المحورية الممثلة بوحدات الثقل المكافئة مغناطيسيا والممثلة لدرجة الثقالة الممثلة عدديا لوحدة الثقل المركزية

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