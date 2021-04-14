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برشلونة يقترب من إقالة المدرب كومان

منذ 40 دقيقة
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برشلونة يقترب من إقالة المدرب كومان

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا يسعى لإقالة رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عقب خسارة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

وذكرت التقارير، أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون له ولإدارته بشأن التعاقدات الصيفية، ولن يكون للمدرب رونالد كومان أي قرار فيها لأن مستقبله مازال محل شك، فيما يريد لابورتا إبرام صفقات قوية، لتدعيم الفريق للعودة للمنافسة بقوة، ولكنه حتى الأن لم يقرر إذا كان كومان سيستمر في منصبه أم لا بالموسم المقبل.

وأشارت إلى أن خسارة الفريق جميع المباريات الكبيرة، وأمام المنافسين المباشرين يثير شكوك الرئيس لابورتا بشأن قدرة كومان على قيادة المشروع الرياضي الجديد لبرشلونة.

 

ريال مدريد
برشلونة
كومان

التعليقات

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أحدث التعليقات

النشمي
طيب
مواطن
مااعتقد فيه تقاعص من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة كانا موضوع كرونا لايعنيهم بل يعني الطالب حضوريا ماادري منه المستفيد في حضور الطالب للجامعه طيب لو لا قدر الله طالب مصاب دخل الجامعه ونقل العدوى لجميع الطلاب منه المستفيد من ذلك بلاش العناد ايتها ادارات الاجامعات
جاسم
ممكن نصدق ولكن اذا كان الكلام صحيح امنعو من يصدرون الشائعات وتظليل الناس في الصحف كل يوم وثاني يخرج او تخرج علينا احد من يدعون انهم استشاريون في الغذاء بتحذيرات تؤرق الناس ولا ندري لصالح من وخصوصا في رمضان
د محمد ماجد بخش
لا يا غالي الوحدات هي اللي جابتني
رااايق
بالتوفيق للنصر أمام الوحدات الأردني ****

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