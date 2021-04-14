برشلونة يقترب من إقالة المدرب كومان

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا يسعى لإقالة رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عقب خسارة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.
وذكرت التقارير، أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون له ولإدارته بشأن التعاقدات الصيفية، ولن يكون للمدرب رونالد كومان أي قرار فيها لأن مستقبله مازال محل شك، فيما يريد لابورتا إبرام صفقات قوية، لتدعيم الفريق للعودة للمنافسة بقوة، ولكنه حتى الأن لم يقرر إذا كان كومان سيستمر في منصبه أم لا بالموسم المقبل.
وأشارت إلى أن خسارة الفريق جميع المباريات الكبيرة، وأمام المنافسين المباشرين يثير شكوك الرئيس لابورتا بشأن قدرة كومان على قيادة المشروع الرياضي الجديد لبرشلونة.