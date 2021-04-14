بالفيديو.. ‏مشادات كلامية عنيفة وتبادل الاتهامات داخل أروقة مجلس الأمة الكويتي

خالد الظفيري (صدى):
شهد مجلس الأمة الكويتي، مشادات كلامية عنيفة بين رئيس المجلس مرزوق الغانم وبعض النواب الذين اعترضوا على عدم تمرير الطلب المعروض على المجلس، والمتعلق بتأجيل استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقال مرزوق الغانم للنائب محمد المطير: "أنت بالذات لا تتكلم أنت تمثل أجندة خارجية.. لو خرج من صاغوا الدستور من قبورهم لأسمعوك كلاماً يليق بحجمك"، كما حدث سجال بين النائب بدر الملا ومرزوق الغانم ومشادة بين خالد عايد وشعيب المويزري.
وعلق الغانم خلال نقاشه مع بدر الملا ومقاطعة شعيب المويزري ومحمد المطير:"أنتخبت رئيس رغماً عن الباركود والضغوطات"؛ ليرد بدر الملا:" قدمنا طلب عزل رئيس المجلس شلون يترأس الجلسة ويتحدث معي بهذا الموضوع؟"، فيما انسحب عدد من النواب من الجلسة وخاطبوا رئيس الحكومة الكويتية مطالبين إياه بالاستقالة.
وكان قد احتج النواب أمام المنصة بعد أن تلا رئيس المجلس مرزوق الغانم، طلبًا نيابيًا حول ضرورة مناقشة استجوابات رئيس الوزراء المقدمة من النواب، وبطلان قرار تأجيل المجلس الذي اتخذ في الجلسة الماضية وعقب ذلك طلب من الأمين العام التصويت.
وصعد عدد من النواب إلى المنصة واحتجوا على قرار التصويت، فيما استخدم النائب محمد المطير، مكبر الصوت للاحتجاج، وعندئذ تدخل حرس مجلس الأمة لمنع الاشتباك بين النواب والأمانة العامة للمجلس.