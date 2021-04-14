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بالفيديو.. ‏مشادات كلامية عنيفة وتبادل الاتهامات داخل أروقة مجلس الأمة الكويتي

منذ 35 دقيقة
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بالفيديو.. ‏مشادات كلامية عنيفة وتبادل الاتهامات داخل أروقة مجلس الأمة الكويتي

خالد الظفيري (صدى):
شهد مجلس الأمة الكويتي، مشادات كلامية عنيفة بين رئيس المجلس مرزوق الغانم وبعض النواب الذين اعترضوا على عدم تمرير الطلب المعروض على المجلس، والمتعلق بتأجيل استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقال مرزوق الغانم للنائب محمد المطير: "أنت بالذات لا تتكلم أنت تمثل أجندة خارجية.. لو خرج من صاغوا الدستور من قبورهم لأسمعوك كلاماً يليق بحجمك"، كما حدث ‏سجال بين النائب بدر الملا ومرزوق الغانم ومشادة بين خالد عايد وشعيب المويزري.

وعلق الغانم خلال نقاشه مع بدر الملا ومقاطعة شعيب المويزري ومحمد المطير:"أنتخبت رئيس رغماً عن الباركود والضغوطات"؛ ليرد بدر الملا:" قدمنا طلب عزل رئيس المجلس شلون يترأس الجلسة ويتحدث معي بهذا الموضوع؟"، فيما انسحب عدد من النواب من الجلسة وخاطبوا رئيس الحكومة الكويتية مطالبين إياه بالاستقالة.

وكان قد احتج النواب أمام المنصة بعد أن تلا رئيس المجلس مرزوق الغانم، طلبًا نيابيًا حول ضرورة مناقشة استجوابات رئيس الوزراء المقدمة من النواب، وبطلان قرار تأجيل المجلس الذي اتخذ في الجلسة الماضية وعقب ذلك طلب من الأمين العام التصويت.

وصعد عدد من النواب إلى المنصة واحتجوا على قرار التصويت، فيما استخدم النائب محمد المطير، مكبر الصوت للاحتجاج، وعندئذ تدخل حرس مجلس الأمة لمنع الاشتباك بين النواب والأمانة العامة للمجلس.

مجلس الأمة الكويتي
مرزوق الغانم
مشادات كلامية

التعليقات

النشمي
النشمي عدد التعليقات : 416
منذ دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

النشمي
طيب
مواطن
مااعتقد فيه تقاعص من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة كانا موضوع كرونا لايعنيهم بل يعني الطالب حضوريا ماادري منه المستفيد في حضور الطالب للجامعه طيب لو لا قدر الله طالب مصاب دخل الجامعه ونقل العدوى لجميع الطلاب منه المستفيد من ذلك بلاش العناد ايتها ادارات الاجامعات
جاسم
ممكن نصدق ولكن اذا كان الكلام صحيح امنعو من يصدرون الشائعات وتظليل الناس في الصحف كل يوم وثاني يخرج او تخرج علينا احد من يدعون انهم استشاريون في الغذاء بتحذيرات تؤرق الناس ولا ندري لصالح من وخصوصا في رمضان
د محمد ماجد بخش
لا يا غالي الوحدات هي اللي جابتني
رااايق
بالتوفيق للنصر أمام الوحدات الأردني ****

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