تسريبات تكشف مواصفات "آيفون 13" الجديد

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات اليوم الأربعاء هاتف " آيفون 13 " المرتقب والذي سيصل الأسواق في سبتمبر .
وأكدت التسريبات على تغيرين في هاتف أبل منها تغيير في "النوتش " (notch)، وهو الجزء الأسود في أعلى واجهة الهاتف ويحتوي على الكاميرا والمستشعرات، مثل مستشعر الإضاءة وميكروفون الصوت .
أما التغيير الثاني، في توزيع الكاميرات على ظهر الهاتف، قد تجعل الواجهة الأمامية للهاتف مزودة بكاميرتين أيضا.
أما التغييرات الداخلية في الهاتف فلم يتم الكشف عنها ، وسيكون حجم "آيفون 13" أصغر من النسخة السابقة "آيفون 12" مع وجود شاشة تغطي الواجهة من الحافة إلى الحافة بصورة أكبر .