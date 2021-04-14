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تسريبات تكشف مواصفات "آيفون 13" الجديد

منذ 50 دقيقة
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تسريبات تكشف مواصفات "آيفون 13" الجديد

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات اليوم الأربعاء هاتف " آيفون 13 " المرتقب والذي سيصل الأسواق في سبتمبر .

وأكدت التسريبات على تغيرين في هاتف أبل منها تغيير في "النوتش " (notch)، وهو الجزء الأسود في أعلى واجهة الهاتف ويحتوي على الكاميرا والمستشعرات، مثل مستشعر الإضاءة وميكروفون الصوت .

أما التغيير الثاني، في توزيع الكاميرات على ظهر الهاتف، قد تجعل الواجهة الأمامية للهاتف مزودة بكاميرتين أيضا.

أما التغييرات الداخلية في الهاتف فلم يتم الكشف عنها ، وسيكون حجم "آيفون 13" أصغر من النسخة السابقة "آيفون 12" مع وجود شاشة تغطي الواجهة من الحافة إلى الحافة بصورة أكبر .

مواصفات
تسريبات
آيفون 13

التعليقات

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أحدث التعليقات

النشمي
طيب
مواطن
مااعتقد فيه تقاعص من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة كانا موضوع كرونا لايعنيهم بل يعني الطالب حضوريا ماادري منه المستفيد في حضور الطالب للجامعه طيب لو لا قدر الله طالب مصاب دخل الجامعه ونقل العدوى لجميع الطلاب منه المستفيد من ذلك بلاش العناد ايتها ادارات الاجامعات
جاسم
ممكن نصدق ولكن اذا كان الكلام صحيح امنعو من يصدرون الشائعات وتظليل الناس في الصحف كل يوم وثاني يخرج او تخرج علينا احد من يدعون انهم استشاريون في الغذاء بتحذيرات تؤرق الناس ولا ندري لصالح من وخصوصا في رمضان
د محمد ماجد بخش
لا يا غالي الوحدات هي اللي جابتني
رااايق
بالتوفيق للنصر أمام الوحدات الأردني ****

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