الأعداد السابقة للصحيفة

«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة خطيرة في «Google Chrome»

منذ ساعة
1622
1
«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة خطيرة في «Google Chrome»

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني والإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا عال الخطورة من وجود ثغرات خطيرة في تطبيق Google Chrome.

وكشفت شركة Google، عن تحديث لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux؛ حيث يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتجاوز آلية حماية.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 89.0.4389.128، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة، لافتة إلى أن طريقة التحديث هي:

- افتح Chrome.

- في أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome.

- رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome".

- سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.

 

 

جوجل
ثغرة خطيرة
تحذير أمني
الأمن السيبراني
Google Chrome

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 7934
منذ 52 دقيقة
بيت خبرة الله يوفقكم.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

النشمي
طيب
مواطن
مااعتقد فيه تقاعص من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة كانا موضوع كرونا لايعنيهم بل يعني الطالب حضوريا ماادري منه المستفيد في حضور الطالب للجامعه طيب لو لا قدر الله طالب مصاب دخل الجامعه ونقل العدوى لجميع الطلاب منه المستفيد من ذلك بلاش العناد ايتها ادارات الاجامعات
جاسم
ممكن نصدق ولكن اذا كان الكلام صحيح امنعو من يصدرون الشائعات وتظليل الناس في الصحف كل يوم وثاني يخرج او تخرج علينا احد من يدعون انهم استشاريون في الغذاء بتحذيرات تؤرق الناس ولا ندري لصالح من وخصوصا في رمضان
د محمد ماجد بخش
لا يا غالي الوحدات هي اللي جابتني
رااايق
بالتوفيق للنصر أمام الوحدات الأردني ****

أخر الأخبار

هروب عروس من حفل الزفاف بعد سرقة المهر والمجوهرات !
هروب عروس من حفل الزفاف بعد سرقة المهر والمجوهرات !
منذ 49 ثانية 11
الأهلي يعلن عن سلبية مسحة الفريق استعدادًا لمباراة الاستقلال
الأهلي يعلن عن سلبية مسحة الفريق استعدادًا لمباراة الاستقلال
منذ 5 دقائق 1190
الضمان الصحي يحذر من الإحتيال في التأمين الطبي
الضمان الصحي يحذر من الإحتيال في التأمين الطبي
منذ 10 دقائق 1241
نصائح هامة للتغلب على مشكلة النعاس أثناء القيادة
نصائح هامة للتغلب على مشكلة النعاس أثناء القيادة
منذ 15 دقيقة 1211
بالفيديو.. ‏مشادات كلامية عنيفة وتبادل الاتهامات داخل أروقة مجلس الأمة الكويتي
بالفيديو.. ‏مشادات كلامية عنيفة وتبادل الاتهامات داخل أروقة مجلس الأمة الكويتي
منذ 35 دقيقة 1630
برشلونة يقترب من إقالة المدرب كومان
برشلونة يقترب من إقالة المدرب كومان
منذ 40 دقيقة 1757
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تسلم الترخيص السينمائي الـ 11
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تسلم الترخيص السينمائي الـ 11
منذ 45 دقيقة 1741
تسريبات تكشف مواصفات "آيفون 13" الجديد
تسريبات تكشف مواصفات "آيفون 13" الجديد
منذ 50 دقيقة 1715
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 55 دقيقة 1754
قائمة أطعمة تحارب التوتر وتحسن المزاج
قائمة أطعمة تحارب التوتر وتحسن المزاج
منذ ساعة 1783