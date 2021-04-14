«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة خطيرة في «Google Chrome»

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني والإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا عال الخطورة من وجود ثغرات خطيرة في تطبيق Google Chrome.
وكشفت شركة Google، عن تحديث لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux؛ حيث يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتجاوز آلية حماية.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 89.0.4389.128، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة، لافتة إلى أن طريقة التحديث هي:
- افتح Chrome.
- في أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome.
- رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome".
- سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.