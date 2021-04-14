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بالفيديو.. إشادة بقرار ضبط صوت مكبرات المساجد والكشف عن رسائل حثت عليه

منذ 22 دقيقة
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بالفيديو.. إشادة بقرار ضبط صوت مكبرات المساجد والكشف عن رسائل حثت عليه

الرياض (صدى):
أشاد إمام مسجد في إحدى مناطق المملكة بقرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضبط صوت مكبرات المساجد .

وأكد إمام المسجد في برنامج الراصد على قناة " الإخبارية " أن هذا القرار يحترم شعيرة الأذان وكذلك المسلمين ، لأن أصوات الأذان والقرآن الكريم من عدة مساجد قد تتداخل ويشوش بعضها على بعض إن كانت مرتفعة وفي النهاية لا يفهما سكان المنازل القاطنين حولها .

وأضاف إمام المسجد أنه وصلته قبل ذلك رسالة من امرأة تطلب خفض صوت المكبر لأن والدتها مريضة ولا تنام إلا بمنوم فمن الوارد وجود مثل هذه الحالات من المرضى والمسافرين لذا يجب احترامهم وضبط صوت المكبر بما يتناسب مع الهدف المطلوب منه وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة .

وزارة الشؤون الإسلامية
الأذان
ضيط مكبرات الصوات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127013
منذ 5 دقائق
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
د محمد ماجد بخش
بمناسبة لقاء الوحدات : إهداء لكل وزراء التعليم بالعالم ووزراء الشباب فئة ٥٥-٦٦ سنة الإلكترونات وأعدادها ترمز لدرجة الكتلة في الفراغ على مستوى وحدة مجموع الذرات ويتم نسبها لذرة المركز الممثلة لوحدة العنصر الممثل نظرا لتمثيل تلك الوحدة لعدد حدات العنصر الممثلة لعدد وحدات العناصر في فترة العناصر الممثلة لفترة العنصر الممثلة لكل من عدد ذرات العناصر الممثلة لعدد وحدات العناصر والممثلة أيضا لعدد ذرات العنصر المكافئة لتمثيل وحدة العنصر الممثل بذرة العنصر المكافئة لمجموع ذرات العناصر الممثلة لوحدة مجموع الكتلة الكلية الممثلة للوحدة المغناطيسية
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الحمد لله على سلامة الارواح ..
د محمد ماجد بخش
الإلكترونات وأعدادها ترمز لدرجة الكتلة في الفراغ على مستوى وحدة مجموع الذرات ويتم نسبها لذرة المركز الممثلة لوحدة العنصر الممثل نظرا لتمثيل تلك الوحدة لعدد حدات العنصر الممثلة لعدد وحدات العناصر في فترة العناصر الممثلة لفترة العنصر الممثلة لكل من عدد ذرات العناصر الممثلة لعدد وحدات العناصر والممثلة أيضا لعدد ذرات العنصر المكافئة لتمثيل وحدة العنصر الممثل بذرة العنصر المكافئة لمجموع ذرات العناصر الممثلة لوحدة مجموع الكتلة الكلية الممثلة للوحدة المغناطيسية
غادة
لاعب منتهي

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