بالفيديو.. إشادة بقرار ضبط صوت مكبرات المساجد والكشف عن رسائل حثت عليه

الرياض (صدى):
أشاد إمام مسجد في إحدى مناطق المملكة بقرار وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضبط صوت مكبرات المساجد .
وأكد إمام المسجد في برنامج الراصد على قناة " الإخبارية " أن هذا القرار يحترم شعيرة الأذان وكذلك المسلمين ، لأن أصوات الأذان والقرآن الكريم من عدة مساجد قد تتداخل ويشوش بعضها على بعض إن كانت مرتفعة وفي النهاية لا يفهما سكان المنازل القاطنين حولها .
وأضاف إمام المسجد أنه وصلته قبل ذلك رسالة من امرأة تطلب خفض صوت المكبر لأن والدتها مريضة ولا تنام إلا بمنوم فمن الوارد وجود مثل هذه الحالات من المرضى والمسافرين لذا يجب احترامهم وضبط صوت المكبر بما يتناسب مع الهدف المطلوب منه وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة .