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بالفيديو..الكابتن عبدالله الغامدي يروي قصة دخوله بالصدفة لكلية الملك فيصل الجوية

منذ ساعة
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بالفيديو..الكابتن عبدالله الغامدي يروي قصة دخوله بالصدفة لكلية الملك فيصل الجوية

الرياض (صدى):
روى الكابتن عبدالله الغامدي، اليوم الأربعاء، قصة دخوله بالصدفة لكلية الملك فيصل الجوية، لدراسة الطيران الحربي

وقال الغامدي خلال برنامج " الراصد " : دخلت الكلية على جهل مني بها ولكن الشخص الذي نصحني بالكلية لم يتم قبوله ولكن تم قبولي.

وأضاف : وعندما سألني قائد الكلية عن سبب اختياري لها فقولت لهم لأكون صقر من الصقور السعودية، رغم أنني لأعلم شئ عن الكلية.

وتابع : وكتب لي الله أن أصبح طيار وأخدم بلدي، وذلك بتوفيقه سبحانه وتعالى.

وفي سياق آخر تحدث الكابتن عبدالله الغامدي عن والده المتوفى قائلًا : تمسكوا بوالديكم ماداموا أحياء حتى لو كانوا على خطأ

عبدالله الغامدي
كلية الملك فيصل الجوبة

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 342
منذ ساعة
لايوجد شي في الحياة اسمها صدفه
انما هي اقدار الله وارزاق واجال كتبها الله علي الخلق جميعا لازم نعرف ونؤمن ان ما يحدث في الكون هو بقضاء الله وقدره

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أحدث التعليقات

النشمي
طيب
مواطن
مااعتقد فيه تقاعص من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة كانا موضوع كرونا لايعنيهم بل يعني الطالب حضوريا ماادري منه المستفيد في حضور الطالب للجامعه طيب لو لا قدر الله طالب مصاب دخل الجامعه ونقل العدوى لجميع الطلاب منه المستفيد من ذلك بلاش العناد ايتها ادارات الاجامعات
جاسم
ممكن نصدق ولكن اذا كان الكلام صحيح امنعو من يصدرون الشائعات وتظليل الناس في الصحف كل يوم وثاني يخرج او تخرج علينا احد من يدعون انهم استشاريون في الغذاء بتحذيرات تؤرق الناس ولا ندري لصالح من وخصوصا في رمضان
د محمد ماجد بخش
لا يا غالي الوحدات هي اللي جابتني
رااايق
بالتوفيق للنصر أمام الوحدات الأردني ****

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