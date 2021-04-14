وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمدينة الخبر.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي رواتب أول: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
وتشمل الوظائف مهندس أول معدات الحفر: درجة البكالوريوس في الهندسة مع خبرة عمل سابقة لا تقل عن 8 سنوات تتعلق بمعدات الحفر مثل المحركات العلوية وأعمال السحب والمضخات ومعالجات الأنابيب، ونحوها.
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- أخصائي رواتب أول من هنــــــــــــا .
2- مهندس معدات الحفر من هنــــــــــــــا .