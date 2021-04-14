الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر

منذ ساعة
1833
وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمدينة الخبر.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي رواتب أول: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.

وتشمل الوظائف مهندس أول معدات الحفر: درجة البكالوريوس في الهندسة مع خبرة عمل سابقة لا تقل عن 8 سنوات تتعلق بمعدات الحفر مثل المحركات العلوية وأعمال السحب والمضخات ومعالجات الأنابيب، ونحوها.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- أخصائي رواتب أول من هنــــــــــــا .

2- مهندس معدات الحفر من هنــــــــــــــا .

 

وظائف
الخبر
شركة أرامكو روان للحفر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سعيد الحداد
إن شاء الله تعالى يعدموها ماسقط من نجم السما قل برده
زا
احنا نروح القسم و نفتح محضر.
شبيه صويحبي
القانون لا يحمي المغفلين.....ولا يتصل بك باكستاني تعطيه كل معلوماتك البنكية من رقم الهوية إلى الرمز المرسل على جوالك.....غباء مركب وعقول فارغة.....
د محمد ماجد بخش
الصورة الثالثة تحدد داخل الصورة الثانية والرابعة داخل الصورة الثالثة لكن الصورة الثانية يطرأ عليها بعض التعديل في إطار ضمنيتها داخل الفترة الأولى مع مراعاة تحويلها إلى فترة ممثلة لوحدة العنصر المغناطيسية فقط والممثلة بوحدات العنصر الذرية أو وحدات العناصر العددية الممثلة
د محمد ماجد بخش
نفترض في الصورة الثانية القادمة مكافئة درجة الثقالة لعدد وحدات الارتباط العددية بما يمثله محيط وحدة الثقل .. الفترة الثانية تكون داخل الفترة الأولى وضمن العدد الممثل لها، وهي فترة العناصر العددية الممثلة المكافئة لفترة العنصر العددية الممثلة بوحدات العناصر الذرية المساوية لدرجات ووحدات ثقل وحدة العنصر الممثلة بوحدات الثقالة الممثلة لدرجة الكتلة العددية المحورية الممثلة بوحدات الثقالة الفراغية البنائية الممثلة بوحدات الفراغ العددية الممثلة لوحدات الثقالة الفراغية الممثلة لوحدة الثقل الممثل لمحيط ذرة العنصر الممثلة حيث تكون وحدات الثقالة خاصة بوحدة وفترة المجموع الممثل لوحدة العنصر مع زيادة وحدة ذرية لوحدة العنصر مع كل وحدة عنصر عددية ممثلة لدرجات الارتباط المحورية الممثلة بوحدات الثقل المكافئة مغناطيسيا والممثلة لدرجة الثقالة الممثلة عدديا لوحدة الثقل المركزية

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 18 دقيقة 1527
أبرز المعلومات عن الباكوتشي الذي ظهر في الاختيار 2 وخطط لاغتيال السيسي
أبرز المعلومات عن الباكوتشي الذي ظهر في الاختيار 2 وخطط لاغتيال السيسي
منذ 33 دقيقة 653
النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المثانة
النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المثانة
منذ 38 دقيقة 1450
بالفيديو.. معركة ضارية على زجاجة زيت في لبنان
بالفيديو.. معركة ضارية على زجاجة زيت في لبنان
منذ 43 دقيقة 777
ضبط 20 مخالفة ضريبية في قطاع التجزئة بحائل
ضبط 20 مخالفة ضريبية في قطاع التجزئة بحائل
منذ 48 دقيقة 1501
دراسة: 35% من الموظفين السعوديين مصابون بالأرق
دراسة: 35% من الموظفين السعوديين مصابون بالأرق
منذ 53 دقيقة 1524
بالفيديو.. "الشيخ الشثري" يوضح حكم صيام من لا يصلي أو مقصر في صلاته
بالفيديو.. "الشيخ الشثري" يوضح حكم صيام من لا يصلي أو مقصر في صلاته
منذ ساعة 1996
بالفيديو.. حسين العذل يروي أروع قصص بر الملك المؤسس مع والده الإمام
بالفيديو.. حسين العذل يروي أروع قصص بر الملك المؤسس مع والده الإمام
منذ ساعة 1863
"النمر" يحذر من "السحور الثقيل" ويكشف أضرار خطيرة له
"النمر" يحذر من "السحور الثقيل" ويكشف أضرار خطيرة له
منذ ساعة 1475
المملكة تعرب عن قلقها من تطورات برنامج إيران النووي وتدعو طهران لتفادي التصعيد
المملكة تعرب عن قلقها من تطورات برنامج إيران النووي وتدعو طهران لتفادي التصعيد
منذ ساعة 1827