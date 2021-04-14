دراسة: 35% من الموظفين السعوديين مصابون بالأرق

علي القحطاني (صدى):
كشفت دراسة علمية حديثة، عن انخفاض جودة النوم لدى 37.5% من الموظفين السعوديين، وأن 35.5% من الموظفين يرجح إصابتهم بالأرق؛ حيث يحتاجون لأكثر من نصف ساعة للدخول في النوم.
ونشرت الدراسة في دورية طبيعة النوم وعلومه، حيث بحثت تأثير جودة النوم وزيادة النعاس أثناء النهار على الموظفين السعوديين.
وأشارت إلى أن 15% من عينة البحث أفادوا بأنهم يشعرون بنعاس متوسط إلى شديد أثناء النهار ما قد يضاعف خطر الوقوع في حوادِث السير، أو العمل بنحو خمسة أضعاف.
وأضافت أن 24% من عينة البحث سبق وأن وقعوا في أخطاء أثناء العمل بسبب مشكلة متعلقة بالنوم خلال الثلاثة أشهر السابقة للدراسة، وأن 15% سبق وتناولوا حبوباً مساعدة على النوم.