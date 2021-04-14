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"الحج والعمرة": السماح لنزلاء الفنادق المطلة على الحرم بالعمرة

منذ 48 دقيقة
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"الحج والعمرة": السماح لنزلاء الفنادق المطلة على الحرم بالعمرة

مكة المكرمة (صدى):
أكدت وزارة الحج والعمرة اليوم الأربعاء أن الفنادق المطلة على الحرم لديها خدمة إصدار تصاريح العمرة فقط لنزلائها .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد أن هذه الخدمة متاحة في حال تحققت جميع الضوابط الصحية وذلك بحسب الحصة والأعداد المتاحة لكل فندق ، وفقاَ لصحيفة "مكة " .

وأكد متحدث الوزارة أن من لديه حجز في أي فندق مطل على المسجد الحرام سيسمح له بالدخول للمنطقة المركزية عبر نقاط الفرز .

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت إتاحة حجز وإصدار تصاريح العمرة من خلال الفنادق المحيطة بالحرم المكي الشريف .

 

تصاريح العمرة
وزارة الحج والغمرة
فنادق الحرم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. مستعجله أوي يا الدلعادي ,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
جهزي القبعات ، انا جاي اعزي .. بدل البريد وتكاليفه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مالها حق تعصب عينيها .. وشلون تشوف الكومبيوتر ..؟؟؟

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