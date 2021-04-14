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وظائف شاغرة بالبنك السعودي الفرنسي

منذ ساعة
2072
وظائف شاغرة بالبنك السعودي الفرنسي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فاعلى بالرياض ، وفقاً لهذه التفاصيل :

- مسؤول حركة المبيعات : بكالوريوس أو دبلوم في " إدارة الأعمال ، الإقتصاد ، المبيعات ، التسويق ، المالية ، المحاسبة ، العلوم المصرفية " أو ما يعادلها ، وخبرة 5 سنوات فأعلى في مجال الخدمات المصرفية .

- مسؤول عمليات أول : دبلوم فأعلى في تخصص ذا صلة ، وإجادة اللغة الإنجليزية .

- مساعد أول استراتيجية العلامة التجارية : بكالوريوس في التسويق ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، إجادةالإنجليزية .

- مساعد مدير الإنتاج : بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها ، خبرة 5 سنوات ، إجادة الإنجليزية .

- مسؤول أول التحليلات متقدمة : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " الرياضيات ، الإحصاء ، علوم الحاسب " ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا

 

 

وظائف شاغرة
البنك السعوديّ الفرنسيّ

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. مستعجله أوي يا الدلعادي ,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
جهزي القبعات ، انا جاي اعزي .. بدل البريد وتكاليفه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مالها حق تعصب عينيها .. وشلون تشوف الكومبيوتر ..؟؟؟

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