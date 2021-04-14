وظائف شاغرة بالبنك السعودي الفرنسي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك السعودي الفرنسي عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فاعلى بالرياض ، وفقاً لهذه التفاصيل :
- مسؤول حركة المبيعات : بكالوريوس أو دبلوم في " إدارة الأعمال ، الإقتصاد ، المبيعات ، التسويق ، المالية ، المحاسبة ، العلوم المصرفية " أو ما يعادلها ، وخبرة 5 سنوات فأعلى في مجال الخدمات المصرفية .
- مسؤول عمليات أول : دبلوم فأعلى في تخصص ذا صلة ، وإجادة اللغة الإنجليزية .
- مساعد أول استراتيجية العلامة التجارية : بكالوريوس في التسويق ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، إجادةالإنجليزية .
- مساعد مدير الإنتاج : بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها ، خبرة 5 سنوات ، إجادة الإنجليزية .
- مسؤول أول التحليلات متقدمة : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " الرياضيات ، الإحصاء ، علوم الحاسب " ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا