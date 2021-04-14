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بالفيديو.. الشيخ المصلح: المريض الذي لا يتأثر بالصوم لايجوز له الإفطار

منذ ساعة
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بالفيديو.. الشيخ المصلح: المريض الذي لا يتأثر بالصوم لايجوز له الإفطار

علي القحطاني (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، الفئات التي يجوز لهم الإفطار في شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنهم يقسمون إلى ستة فئات.

وقال الشيخ المصلح إنه يجوز لكل من، المريض مرضا عارضا، والمسافر، والحامل، والمرضع، والحائض، والنفساء أن يفطروا، مبينا أن حكم إفطارهم يكون إما وجوبا، أو استحبابا، أو إباحة.

وأضاف أن جماهير العلماء أجمعوا على أن المرض إذا كان لا يتأثر بالصوم بالمطلق بحيث لا يزيد أو يتأخر البرء وليس فيه مشقة زائدة عن المعتاد فإنه يجب على المريض أن يصوم، لأن المريض الذي لا يتأثر بالصوم ليس عذرا للفطر.

الشيخ المصلح
الإفطار
الصوم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127013
منذ 45 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
د محمد ماجد بخش
بمناسبة لقاء الوحدات : إهداء لكل وزراء التعليم بالعالم ووزراء الشباب فئة ٥٥-٦٦ سنة الإلكترونات وأعدادها ترمز لدرجة الكتلة في الفراغ على مستوى وحدة مجموع الذرات ويتم نسبها لذرة المركز الممثلة لوحدة العنصر الممثل نظرا لتمثيل تلك الوحدة لعدد حدات العنصر الممثلة لعدد وحدات العناصر في فترة العناصر الممثلة لفترة العنصر الممثلة لكل من عدد ذرات العناصر الممثلة لعدد وحدات العناصر والممثلة أيضا لعدد ذرات العنصر المكافئة لتمثيل وحدة العنصر الممثل بذرة العنصر المكافئة لمجموع ذرات العناصر الممثلة لوحدة مجموع الكتلة الكلية الممثلة للوحدة المغناطيسية
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الحمد لله على سلامة الارواح ..
د محمد ماجد بخش
الإلكترونات وأعدادها ترمز لدرجة الكتلة في الفراغ على مستوى وحدة مجموع الذرات ويتم نسبها لذرة المركز الممثلة لوحدة العنصر الممثل نظرا لتمثيل تلك الوحدة لعدد حدات العنصر الممثلة لعدد وحدات العناصر في فترة العناصر الممثلة لفترة العنصر الممثلة لكل من عدد ذرات العناصر الممثلة لعدد وحدات العناصر والممثلة أيضا لعدد ذرات العنصر المكافئة لتمثيل وحدة العنصر الممثل بذرة العنصر المكافئة لمجموع ذرات العناصر الممثلة لوحدة مجموع الكتلة الكلية الممثلة للوحدة المغناطيسية
غادة
لاعب منتهي

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