الملكة إليزابيث تعود لمهامها الملكية بعد أقل من أسبوع منذ وفاة زوجها

لندن (صدى):
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن الملكة إليزابيث استأنفت مهامها الملكية بعد أربعة أيام فقط من وفاة زوجها الأمير فيليب .
وأكدت أن الملكة إليزابيث شاركت في حدث بمناسبة تقاعد كبير موظفي البلاط الملكي يوم الثلاثاء الماضي .
ورغم كبر عمر الملكة إليزابيث والفراغ الذي أكدت أنها باتت تشعر به منذ فترة طويلة ، إلا أن خبراء ملكيون أكدوا أن الملكة الأقدم على مستوى العالم لن تتنازل عن العرش لنجلها ووريثها الأمير تشارلز .
وكان الأمير فيليب قد توفي يوم الجمعة الماضي عن 99 عاما. وستقام جنازة له يوم السبت المقبل .