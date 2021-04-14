الأعداد السابقة للصحيفة

الملكة إليزابيث تعود لمهامها الملكية بعد أقل من أسبوع منذ وفاة زوجها

منذ 18 دقيقة
1419
الملكة إليزابيث تعود لمهامها الملكية بعد أقل من أسبوع منذ وفاة زوجها

لندن (صدى):
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن الملكة إليزابيث استأنفت مهامها الملكية بعد أربعة أيام فقط من وفاة زوجها الأمير فيليب .

وأكدت أن الملكة إليزابيث شاركت في حدث بمناسبة تقاعد كبير موظفي البلاط الملكي يوم الثلاثاء الماضي .

ورغم كبر عمر الملكة إليزابيث والفراغ الذي أكدت أنها باتت تشعر به منذ فترة طويلة ، إلا أن خبراء ملكيون أكدوا أن الملكة الأقدم على مستوى العالم لن تتنازل عن العرش لنجلها ووريثها الأمير تشارلز .

وكان الأمير فيليب قد توفي يوم الجمعة الماضي عن 99 عاما. وستقام جنازة له يوم السبت المقبل .

الملكة إليزابيث
الأمير فيليب

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قاسم الجنيد
الملك فهد ربنا ارحمه و اغفر له و اجعل قبره روضة من رياض الجنة
غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اهلين ابويمن
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الغضب والشيطان والانسياق له

أخر الأخبار

الملكة إليزابيث تعود لمهامها الملكية بعد أقل من أسبوع منذ وفاة زوجها
الملكة إليزابيث تعود لمهامها الملكية بعد أقل من أسبوع منذ وفاة زوجها
منذ 18 دقيقة 1421
فوائد هامة لتوت الأساي لصحة الجسم ومحاربة السرطان
فوائد هامة لتوت الأساي لصحة الجسم ومحاربة السرطان
منذ 28 دقيقة 1403
"المركزي" يوضح رمز التحقق والهدف منه "يستخدم مرة واحدة فقط"
"المركزي" يوضح رمز التحقق والهدف منه "يستخدم مرة واحدة فقط"
منذ 39 دقيقة 1646
"المسند": الحالة المطرية الرمضانية مستمرة
"المسند": الحالة المطرية الرمضانية مستمرة
منذ 59 دقيقة 1797
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للغذاء والدواء
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للغذاء والدواء
منذ ساعة 1655
أسباب الإسهال أثناء الصيام ونصائح هامة لتجنب خطورته
أسباب الإسهال أثناء الصيام ونصائح هامة لتجنب خطورته
منذ ساعة 1838
آليات إصدار تصاريح العمرة لمواطني دول الخليج والقادمين من الخارج
آليات إصدار تصاريح العمرة لمواطني دول الخليج والقادمين من الخارج
منذ ساعة 1566
بالفيديو.. طارق العلي يبرر طرده للجمهور خلال العروض المسرحية
بالفيديو.. طارق العلي يبرر طرده للجمهور خلال العروض المسرحية
منذ ساعة 813
الذهب يستقر بفعل ارتفاع عائدات السندات
الذهب يستقر بفعل ارتفاع عائدات السندات
منذ ساعة 2002
شاهد.. الإطاحة بمقيم استولى على187 ألف ريال من عملاء البنوك بحيلة شيطانية بالرياض
شاهد.. الإطاحة بمقيم استولى على187 ألف ريال من عملاء البنوك بحيلة شيطانية بالرياض
منذ ساعة 2306