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"المركزي" يوضح رمز التحقق والهدف منه "يستخدم مرة واحدة فقط"

منذ 38 دقيقة
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"المركزي" يوضح رمز التحقق والهدف منه "يستخدم مرة واحدة فقط"

الرياض (صدى):
أوضح البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء المقصود برمز التحقق والهدف منه .

وأكد البنك المركزي أن رمز التحقق هو رقم سري يستخدم مرة واحدة فقط، ويصل للمستفيد عبر رسالة نصية إلى رقم جواله المسجل لدى الجهة المالية، عند طلبك تنفيذ خدمة أو الدخول إلى حساب المستفيد أو الحصول على منتج مالي.

وأبان البنك المركزي السعودي الهدف من رمز التحقق حيث يمنع الوصول غير المشروع إلى الحسابات المالية حيث يتم التحقق من أن المتقدم بطلب الحصول على الخدمة أو المنتج المالي أو الدخول إلى الحساب هو الشخص الفعلي صاحب الحساب أو البيانات المالية المقدمة .

 

البنك المركزي السعودي
رمز التحقق

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