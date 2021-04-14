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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للغذاء والدواء

منذ ساعة
1649
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للغذاء والدواء

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للغذاء والدواء باب التقديم على وظائف قيادية شاغرة للمواطنين من حملة البكالوريوس فأعلى بالرياض .

الوظائف المطلوبة :

1- رئيس قسم تمكين العملاء : بكالوريوس ويفضل الماجيستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة العلاقات في " البنوك ، التأمين ، العقارات ، ونحو ذلك " ، إجادة الإنجليزية .

2- رئيس قسم المشاريع الإستثمارية : بكالوريوس ويفضل الماجيستير في "إدارة الأعمال " أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة العلاقات والأعمال الجدية بقطاعات البنوك ، التأمين ، العقارات ، وغيرها " ، إجادة الإنجليزية .

ويمكن التقديم الآن وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب وذلك عبر الرابطين التاليين : هنا 

هنا

الهيئة العامة للغذاء والدواء
وظائف شاغرة

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