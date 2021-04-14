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آليات إصدار تصاريح العمرة لمواطني دول الخليج والقادمين من الخارج

منذ ساعة
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آليات إصدار تصاريح العمرة لمواطني دول الخليج والقادمين من الخارج

نايف السالم (صدى):
أعلنت وزارة الحج والعمرة آليات وضوابط إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين .

وأبانت وزارة الحج والعمرة الآليات والضوابط وفقاً لإنفرجرافيك توعوي على النحو التالي :

1- التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من آداء العمرة .

2- التحقق من حالة التحصين وفقاً لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة " فايزر ، استرازينيكا ، موديرنا ، جونسون " .

3- تسليم المعتمر الإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبكة .

4- إبراز الإسورة عند الوصول لمركز التجمع للتخقق من بيانات المعتمر والتصريح .

5- الإلتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر .

دول مجلس التعاون الخليجي
وزارة الحج والعمرة
تصاريح العمرة

التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 194
منذ 49 دقيقة
الله المستعان

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قاسم الجنيد
الملك فهد ربنا ارحمه و اغفر له و اجعل قبره روضة من رياض الجنة
غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اهلين ابويمن
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الغضب والشيطان والانسياق له

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