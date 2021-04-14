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تفاصيل رفض محمد الفقيه مليون ريال من رئيس وزراء البحرين بعد نجاح عمليته

منذ 33 دقيقة
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تفاصيل رفض محمد الفقيه مليون ريال من رئيس وزراء البحرين بعد نجاح عمليته

علي القحطاني (صدى):
كشف الدكتور محمد الفقيه استشاري جراحة القلب ومؤسس قسم جراحة القلب في المستشفى العسكري، تفاصيل العملية الجراحية التي أجراها للشيخ خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين السابق.

وقال الفقيه: "كانوا في البحرين يبعتون المرضى للندن أو الأردن أو الرياض، ولما شعر الشيخ خليفة بألم وشخصوه أنه مشكلة في القلب جاء إلى الرياض وقال أبي الدكتور محمد يسوي العملية".

وتابع: "عملت له العملية، وصار طيب بعدها بأيام، استدعاني مدير الديوان الأميري بالبحرين ومكتوب شيك لي بمليون ريال ".

وأشار إلى أنه حاول التهرب من أخذ الشيك، مضيفا: "قلت لهم الأمير سلطان ما يرضى، وحاولت اتهرب من اخذهم لكنهم اصروا ".

وأضاف: " قررت توزيع المليون ريال على العاملين في المستشفى باستثنائي، لأن تعويد الناس في المستشفيات الحكومية على أخذ الهدايا أنا كنت مانعه وما حبيت أخالف هذا"، مؤكدا على اهتمامه بترسيخ قاعدة عدم تلقي العاملين أي مكافآت من المرضى.

رئيس وزراء البحرين
محمد الفقيه

التعليقات

ابو ناصر
ابو ناصر عدد التعليقات : 566
منذ 16 دقيقة
جزاك الله خير

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أحدث التعليقات

الشرقية
5 مشاهير على أيش ياحسرة ::::::
ياسر
بتوفيق لي الهلال
ياسر
بتوفيق لي الهلال
ابو ناصر
جزاك الله خير
ابو ناصر
لاحول ولا قوة الا بالله

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