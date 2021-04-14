الإطاحة بباكستانيين استولوا على ملايين الريالات من خلال الرسائل النصية

الرياض (صدى):
أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الرياض من تتبع مصادر عمليات مالية وكشف شبكات إجرامية في مناطق مكة المكرمة، وعسير، والمنطقة الشرقية.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الشبكة مكونة من 24 مقيمًا من الجنسية الباكستانية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.
وامتهن المتهمون ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون ريال، وذلك من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية، كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية.
وبعد إفصاح الضحايا عن بياناتهم وتزويد المحتالين بها، يتم تنفيذ عمليات مالية، كما ضبط بحوزتهم 73 هاتفًا متنقلًا لتنفيذ جرائمهم، ومبالغ نقدية تقدر بـ 67,506 ريالات.
وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.