شاهد..طارق كيال: إدارة الأهلي تعاقدت مع لاعبين لا أعرف عنهم شيء

نواف السالم (صدى):
صرح طارق كيال المشرف العام السابق على كرة القدم في النادي الأهلي، بأن إدارة النادي كانت تتعاقد مع بعض اللاعبين دون علمه.
وعن ردة فعله تجاه الأمر، قال كيال: " ما في ردة فعل، كان يتم التوقيع، ولا يوجد حل إلا أن نحاول نستغل اللاعبين قدر المستطاع ".
وعن أزمة وجود مدافع، قال: "الأهلي عندهم مشكلة أنهم لازم يمشوا لاعب ليجيبوا مدافع، وكانوا شغالين على مدافع حسب علمي كان العراقي سعد ناطق، وقبل التوقيع بيوم صار رفض من جهة اللاعب ولم تتم الصفقة، فحينها تم الحديث عن ضم المدافع الجزائري جمال الدين بن العمري".