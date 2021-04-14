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إغلاق 9 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت حالات كورونا

منذ 5 دقائق
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إغلاق 9 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت حالات كورونا

الرياض (صدى):
أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الثلاثاء، 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.

وبذلك يصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 65 يوماً 579 مسجداً فُتح 552 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في المنطقة الشرقية ومسجدان بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 10 مساجد أربعة بمنطقة جازان وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

رمضان
كورونا
إغلاق المساجد

التعليقات

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أحدث التعليقات

برق امصحا
ما حصلوا الا هذا الشايب...الله لا يردهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
هذا شي اكيد مايحتاج ناخذ النصيحه من احد
د محمد ماجد بخش
لم انكسر لكن حلمي مهدد بالانكسار
د محمد ماجد بخش
ليه
د محمد ماجد بخش
الوحدات المغناطيسية حول الذرة هي وحدات قياس لوحدة الكتلة وهذا يعني أن العدد الذري يقيس عدد الذرات الصاعد مقابل مجموع العناصر العددية الممثلة

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