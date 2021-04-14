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شاهد..الفقيه يروي تفاصيل تدخل الملك سلمان بنفسه لتعيينه بالمستشفى التخصصي

منذ 34 دقيقة
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شاهد..الفقيه يروي تفاصيل تدخل الملك سلمان بنفسه لتعيينه بالمستشفى التخصصي

نايف السالم (صدى):

روى الدكتور محمد الفقيه، استشاري جراحة القلب، قصة تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- عندما كان أميرًا للرياض، لتعيينه في المستشفى التخصصي.

وقال الفقيه خلال برنامج " الليوان" : " بعد عودتي من لندن جلست عاطل عن العمل لمدة 6 أشهر، بسبب أنه كان هناك فريق أمريكي متكامل بدأ العمل في المستشفى التخصصي فتم رفضي ".

وأضاف: "كانت الوالدة مريضة بورم، وانتظرت 6 أشهر بدون عمل، ثم كلمني وكيل إمارة الرياض قال لي الأمير سلمان يقول هل صحيح انت راجع من البعثة وقاعد ".

وتابع: " ذهبت وجلست مع وكيل الإمارة وكتب ملاحظاته، ودخل على الأمير سلمان، ثم خرج قائلا: "اذهب للمسشتفى هالحين بياخدونك وتم حل الأمر دون أن اشتكي "، مشيرًا إلى أنه كان يتتبع الأمور كلها بنفسه.

الملك سلمان
محمد الفقيه

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أحدث التعليقات

برق امصحا
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