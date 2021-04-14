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حقيقة نقل القنوات الرياضية السعودية لمباريات دوري أبطال آسيا

منذ 3 ساعات
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حقيقة نقل القنوات الرياضية السعودية لمباريات دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
صرح غانم القحطاني مدير القنوات الرياضية السعودية، بأن مباريات دوري أبطال آسيا سيتم بثها عبر تطبيق GSA ولن يتم بثها عبر القنوات الرياضية السعودية الفضائية.

وجاء ذلك بعد تداول أنباء حول أن القنوات السعودية الرياضية، ستكون هي الناقل الرسمي لمباريات الدوري.

‎وستنقل المباريات عبر منصة ‎GSAlive، التي وفرت خدمة البث المباشر لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجانا.

وتسمح منصة ‎ GSAlive للجماهير بمشاهدة المباريات من داخل المملكة أو حول العالم عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

القنوات الرياضية السعودية
دوري أبطال آسيا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هؤلاء يجب القصاص منهم بأسرع وقت
راج كومار
قرقركثير كل نفر مافيه معلوم ايش فيه مشكله انافيه لازم كلام الشيخ اسعد الدلخ
ابو عمار
ونعم الصديق السيء
ابو عمار
كفو فعلا يحتاجون تربيه
زا
كل تعديل وانتم بخير .

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