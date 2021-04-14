حقيقة نقل القنوات الرياضية السعودية لمباريات دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
صرح غانم القحطاني مدير القنوات الرياضية السعودية، بأن مباريات دوري أبطال آسيا سيتم بثها عبر تطبيق GSA ولن يتم بثها عبر القنوات الرياضية السعودية الفضائية.
وجاء ذلك بعد تداول أنباء حول أن القنوات السعودية الرياضية، ستكون هي الناقل الرسمي لمباريات الدوري.
وستنقل المباريات عبر منصة GSAlive، التي وفرت خدمة البث المباشر لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجانا.
وتسمح منصة GSAlive للجماهير بمشاهدة المباريات من داخل المملكة أو حول العالم عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.