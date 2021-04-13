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حقيقة نقل القنوات الرياضية السعودية لمباريات دوري أبطال آسيا

منذ 9 دقائق
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حقيقة نقل القنوات الرياضية السعودية لمباريات دوري أبطال آسيا

طلال الغامدي (صدى):
صرح غانم القحطاني مدير القنوات الرياضية السعودية، بأن مباريات دوري أبطال آسيا سيتم بثها عبر تطبيق GSA ولن يتم بثها عبر القنوات الرياضية السعودية الفضائية.

وجاء ذلك بعد تداول أنباء حول أن القنوات السعودية الرياضية، ستكون هي الناقل الرسمي لمباريات الدوري.

‎وستنقل المباريات عبر منصة ‎GSAlive، التي وفرت خدمة البث المباشر لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجانا.

وتسمح منصة ‎ GSAlive للجماهير بمشاهدة المباريات من داخل المملكة أو حول العالم عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

القنوات الرياضية السعودية
دوري أبطال آسيا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
٧ مليون ورقة استثمرت فيها عمري في أربعة عقود هي مجرد تذكير بعدد النقاط التي بحثتها في الذرة وقضت على كل لمحة جيدة في حياتي واعرف جيدا كيف أنقذ نفسي ولكنني فضلت إنقاذ بحثي
تميم
من أمن العقوبة أساء الأدب
د محمد ماجد بخش
تصوير الكتلة العددية ٨٣ أنها تتفاعل افتراضيا مع الكتلة ٩ مع خمس ذرات من الكتلة العددية ٩ بواقع مجموع ٤٥ + ٨٣ = ١٢٨ موزعة على ٦ مراكز أحدهم مختلف وهو مركز الوحدة الممثلة لكتلة المجموع بمعنى لو قسمنا ١٢٨ على ٦ = بطريقة سهلة ١٠٠ على ٥ و ٢٨ على ١ لكانت الفروقات بين الابتداء والانتهاء من ٨٣ إلى ٢٨ = ٥٥ ومن ٩ إلى ٢٠ = ١١ والنتيجة ٥٥ ÷ ١١ = التكافؤ = ه هذه مجرد مقدمة للطعن في التوزيع الإلكتروني وقد أجريت ٨ مليار عملية حسابية صحيحة ويمكن إجراء ٩٩٩٩٩٩٩٩ مليار عملية مثيلة لو العمر يسمح على مسألة واحدة فقط
د محمد ماجد بخش
متى تبدأ الثقالة العددية ومن أين ومتى تقف ولماذا ؟ عندما يقول لكم دكتور كيمياء غير عضوية بأن التمثيل الإلكتروني للذرة مفبرك فصدقوه وناقشوه وحاوروه وتابعوا حجته من خلال نتائج أبحاثه وأدعموه ولا توقفوه عن التدريس وهو يعرف أن يشرح مثل الببغاء ما كتب في كتاب المنهج
**""'سهم'""**😊
نسيتي شي مهم من جابلك من يسد بعض الثغرات عندك ...😆😆😆 لاتنكرين هذا المعروف .

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