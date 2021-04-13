الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. محمد الفقيه: الأمير سلطان سبب تطور جراحة القلب في المملكة

منذ 24 دقيقة
1403
شاهد.. محمد الفقيه: الأمير سلطان سبب تطور جراحة القلب في المملكة

عادل الحربي (صدى):
تحدث الدكتور محمد الفقيه، استشاري جراحة القلب، عن الأمير سلطان رحمه الله، مؤكدًا أنه كان السبب الرئيسي في تطور جراحة القلب بالمملكة.

وقال الفقيه خلال برنامج " الليوان" : " الأمير سلطان كان الداعم الرئيسي لتطور جراحة القلب ليس في المستشفى العسكري فقط وإنما في المملكة ككل ".

وتابع: "أول تواصل ذهني لي مع الأمير سلطان، كان عندما سمعته يقول "سوف نشجع أن يكون الأطباء السعوديون يقودون العمل في المستشفى العسكري".

وأجاب الفقيه على طلب الإعلامي عبدالله المديفر لوصف الأمير سلطان، قائلا: " تستطيع تتصل بالأمير سلطان مباشرة إذا كنت من العاملين معه لأي استشارة أو غرض، يعمل ساعات طويلة، ولديه تفهم مباشر لأمور الناس اللي يشتغلون معه ".

"كلبت أن يفتح مركز القلب لجميع الماس السعوديينو وغيرهم، وأمربذلك، وهذا من الأمور التي قوت مركزالقلب، وصارعندنا الإنجاز ".

وأوضح أن الأمير سلطان أمر بنقل خدماته من وزارة الصحة للمستشفى العسكري، في الفترة التي قرر فيها تدريب نفسه على جراحة قلب الأطفال، حيث كان يوجد نقص بها في المملكة، وقرر الذهاب إلى لندن ".

وعن أول لقاء بين الفقيه والأمير سلطان، قال: " كان الأمير في حاجة لإجراء عملية لمريضة قريبة في الطائف، وكاد هذا أن يعطلني عن رحلة التدريب لجراحة طب الأطفال".

المملكة
الامير سلطان
جراحة القلب
محمد الفقيه

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
٧ مليون ورقة استثمرت فيها عمري في أربعة عقود هي مجرد تذكير بعدد النقاط التي بحثتها في الذرة وقضت على كل لمحة جيدة في حياتي واعرف جيدا كيف أنقذ نفسي ولكنني فضلت إنقاذ بحثي
تميم
من أمن العقوبة أساء الأدب
د محمد ماجد بخش
تصوير الكتلة العددية ٨٣ أنها تتفاعل افتراضيا مع الكتلة ٩ مع خمس ذرات من الكتلة العددية ٩ بواقع مجموع ٤٥ + ٨٣ = ١٢٨ موزعة على ٦ مراكز أحدهم مختلف وهو مركز الوحدة الممثلة لكتلة المجموع بمعنى لو قسمنا ١٢٨ على ٦ = بطريقة سهلة ١٠٠ على ٥ و ٢٨ على ١ لكانت الفروقات بين الابتداء والانتهاء من ٨٣ إلى ٢٨ = ٥٥ ومن ٩ إلى ٢٠ = ١١ والنتيجة ٥٥ ÷ ١١ = التكافؤ = ه هذه مجرد مقدمة للطعن في التوزيع الإلكتروني وقد أجريت ٨ مليار عملية حسابية صحيحة ويمكن إجراء ٩٩٩٩٩٩٩٩ مليار عملية مثيلة لو العمر يسمح على مسألة واحدة فقط
د محمد ماجد بخش
متى تبدأ الثقالة العددية ومن أين ومتى تقف ولماذا ؟ عندما يقول لكم دكتور كيمياء غير عضوية بأن التمثيل الإلكتروني للذرة مفبرك فصدقوه وناقشوه وحاوروه وتابعوا حجته من خلال نتائج أبحاثه وأدعموه ولا توقفوه عن التدريس وهو يعرف أن يشرح مثل الببغاء ما كتب في كتاب المنهج
**""'سهم'""**😊
نسيتي شي مهم من جابلك من يسد بعض الثغرات عندك ...😆😆😆 لاتنكرين هذا المعروف .

أخر الأخبار

حمد المنتشري : الهلال والسد هم الأقوى في البطولة
حمد المنتشري : الهلال والسد هم الأقوى في البطولة
منذ 31 ثانية 55
أحمد الفهيد : نسخة دوري هذا العام هي أضعف نسخة من الدوري السعودي
أحمد الفهيد : نسخة دوري هذا العام هي أضعف نسخة من الدوري السعودي
منذ 3 دقائق 131
شاهد..فتاة تهاجم مجموعة من الشباب: " اللي ما تربى أنا أربيه"
شاهد..فتاة تهاجم مجموعة من الشباب: " اللي ما تربى أنا أربيه"
منذ 3 دقائق 1215
عبدالعزيز الغيامه : تبريرات العويس مردودة عليه
عبدالعزيز الغيامه : تبريرات العويس مردودة عليه
منذ 4 دقائق 170
حقيقة نقل القنوات الرياضية السعودية لمباريات دوري أبطال آسيا
حقيقة نقل القنوات الرياضية السعودية لمباريات دوري أبطال آسيا
منذ 9 دقائق 1372
شاهد.. محمد الفقيه: الأمير سلطان سبب تطور جراحة القلب في المملكة
شاهد.. محمد الفقيه: الأمير سلطان سبب تطور جراحة القلب في المملكة
منذ 24 دقيقة 1406
مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
منذ 52 دقيقة 1861
تشيلسي يتأهل لنصف نهائي «أبطال أوروبا»
تشيلسي يتأهل لنصف نهائي «أبطال أوروبا»
منذ ساعة 1508
تنصح صديقتها من بعض الرجال
تنصح صديقتها من بعض الرجال
منذ ساعة 668
مدرب عسكر رايق
مدرب عسكر رايق
منذ ساعة 638