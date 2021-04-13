تشيلسي يتأهل لنصف نهائي «أبطال أوروبا»

وكالات (صدى):
تلقى تشيلسي الإنجليزي هزيمة، اليوم، أمام فريق بورتو البرتغالي بهدف دون رد في إياب دور الثمانية، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة أشبيلية الإسبانية.
وبرغم خسارته اليوم إلا أنه صعد إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ فاز تشيلسي بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، وبذلك يفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة إجمالية "2 / 1"، ويصعد إلى المربع الذهبي.
يذكر أن بورتو البرتغالي تمكن من إحراز هدف الفوز في مباراة اليوم في الثواني الأخيرة عبر اللاعب مهدي طارمي، إلا أن هذا الهدف لم يكن كافي لانتزاع بطاقة التأهل.