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تشيلسي يتأهل لنصف نهائي «أبطال أوروبا»

منذ ساعة
1505
تشيلسي يتأهل لنصف نهائي «أبطال أوروبا»

وكالات (صدى):
تلقى تشيلسي الإنجليزي هزيمة، اليوم، أمام فريق بورتو البرتغالي بهدف دون رد في إياب دور الثمانية، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة أشبيلية الإسبانية.

وبرغم خسارته اليوم إلا أنه صعد إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ فاز تشيلسي بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، وبذلك يفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة إجمالية "2 / 1"، ويصعد إلى المربع الذهبي.

يذكر أن بورتو البرتغالي تمكن من إحراز هدف الفوز في مباراة اليوم في الثواني الأخيرة عبر اللاعب مهدي طارمي، إلا أن هذا الهدف لم يكن كافي لانتزاع بطاقة التأهل.

تشيلسي
بورتو البرتغالي
أشبيلية الإسبانية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
٧ مليون ورقة استثمرت فيها عمري في أربعة عقود هي مجرد تذكير بعدد النقاط التي بحثتها في الذرة وقضت على كل لمحة جيدة في حياتي واعرف جيدا كيف أنقذ نفسي ولكنني فضلت إنقاذ بحثي
تميم
من أمن العقوبة أساء الأدب
د محمد ماجد بخش
تصوير الكتلة العددية ٨٣ أنها تتفاعل افتراضيا مع الكتلة ٩ مع خمس ذرات من الكتلة العددية ٩ بواقع مجموع ٤٥ + ٨٣ = ١٢٨ موزعة على ٦ مراكز أحدهم مختلف وهو مركز الوحدة الممثلة لكتلة المجموع بمعنى لو قسمنا ١٢٨ على ٦ = بطريقة سهلة ١٠٠ على ٥ و ٢٨ على ١ لكانت الفروقات بين الابتداء والانتهاء من ٨٣ إلى ٢٨ = ٥٥ ومن ٩ إلى ٢٠ = ١١ والنتيجة ٥٥ ÷ ١١ = التكافؤ = ه هذه مجرد مقدمة للطعن في التوزيع الإلكتروني وقد أجريت ٨ مليار عملية حسابية صحيحة ويمكن إجراء ٩٩٩٩٩٩٩٩ مليار عملية مثيلة لو العمر يسمح على مسألة واحدة فقط
د محمد ماجد بخش
متى تبدأ الثقالة العددية ومن أين ومتى تقف ولماذا ؟ عندما يقول لكم دكتور كيمياء غير عضوية بأن التمثيل الإلكتروني للذرة مفبرك فصدقوه وناقشوه وحاوروه وتابعوا حجته من خلال نتائج أبحاثه وأدعموه ولا توقفوه عن التدريس وهو يعرف أن يشرح مثل الببغاء ما كتب في كتاب المنهج
**""'سهم'""**😊
نسيتي شي مهم من جابلك من يسد بعض الثغرات عندك ...😆😆😆 لاتنكرين هذا المعروف .

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