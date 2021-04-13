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شاهد.. باهبري يوضح تأثير شرب المياه بكميات كبيرة على الجسم قبل أذان في رمضان 

منذ ساعة
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شاهد.. باهبري يوضح تأثير شرب المياه بكميات كبيرة على الجسم قبل أذان في رمضان 

عادل الحربي (صدى):
تحدث استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، نزار باهبري، عن تأثير شرب المياه بكميات كبيرة قبل أذان الفجر في شهر رمضان على الجسم.

وقال "باهبري":"خلق الجسم قادرا على إبقاء التوازن، وفي حال شرب كميات كبيرة من المياه قبل صلاة الفجر فإن الجسم يلجأ إلى التخلص منها، من خلال إنتاج كميات كبيرة من البول أثناء النوم".

وتابع:"في اليوم التالي، وعندما يشعر الجسم بنقص في كمية المياه، يقوم بإنتاج كمية قليلة من البول للحفاظ على توازن الجسم"، لافتا:" يقوم الإنسان بشرب المياه بكميات مناسبة في الفترة من المغرب وحتى الفجر".

شهر رمضان
الماء
نزار باهبري

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
٧ مليون ورقة استثمرت فيها عمري في أربعة عقود هي مجرد تذكير بعدد النقاط التي بحثتها في الذرة وقضت على كل لمحة جيدة في حياتي واعرف جيدا كيف أنقذ نفسي ولكنني فضلت إنقاذ بحثي
تميم
من أمن العقوبة أساء الأدب
د محمد ماجد بخش
تصوير الكتلة العددية ٨٣ أنها تتفاعل افتراضيا مع الكتلة ٩ مع خمس ذرات من الكتلة العددية ٩ بواقع مجموع ٤٥ + ٨٣ = ١٢٨ موزعة على ٦ مراكز أحدهم مختلف وهو مركز الوحدة الممثلة لكتلة المجموع بمعنى لو قسمنا ١٢٨ على ٦ = بطريقة سهلة ١٠٠ على ٥ و ٢٨ على ١ لكانت الفروقات بين الابتداء والانتهاء من ٨٣ إلى ٢٨ = ٥٥ ومن ٩ إلى ٢٠ = ١١ والنتيجة ٥٥ ÷ ١١ = التكافؤ = ه هذه مجرد مقدمة للطعن في التوزيع الإلكتروني وقد أجريت ٨ مليار عملية حسابية صحيحة ويمكن إجراء ٩٩٩٩٩٩٩٩ مليار عملية مثيلة لو العمر يسمح على مسألة واحدة فقط
د محمد ماجد بخش
متى تبدأ الثقالة العددية ومن أين ومتى تقف ولماذا ؟ عندما يقول لكم دكتور كيمياء غير عضوية بأن التمثيل الإلكتروني للذرة مفبرك فصدقوه وناقشوه وحاوروه وتابعوا حجته من خلال نتائج أبحاثه وأدعموه ولا توقفوه عن التدريس وهو يعرف أن يشرح مثل الببغاء ما كتب في كتاب المنهج
**""'سهم'""**😊
نسيتي شي مهم من جابلك من يسد بعض الثغرات عندك ...😆😆😆 لاتنكرين هذا المعروف .

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