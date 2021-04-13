الأعداد السابقة للصحيفة

تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي

منذ ساعة
2705
تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي

الرياض (صدى):
قرر مجلس الوزراء تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين، وذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

ونص قرار المجلس على تعديل ضوابط قبول طلاب المنح الدراسية لغير السعوديين في مؤسسات التعليم العالي في المملكة ورعايتهم ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 94 ) وتاريخ 29  3  1431هـ.

يذكر أن اجتماع مجلس الوزراء تناول أيضا عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

خادم الحرمين الشريفين
التعليم
الملك سلمان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
٧ مليون ورقة استثمرت فيها عمري في أربعة عقود هي مجرد تذكير بعدد النقاط التي بحثتها في الذرة وقضت على كل لمحة جيدة في حياتي واعرف جيدا كيف أنقذ نفسي ولكنني فضلت إنقاذ بحثي
تميم
من أمن العقوبة أساء الأدب
د محمد ماجد بخش
تصوير الكتلة العددية ٨٣ أنها تتفاعل افتراضيا مع الكتلة ٩ مع خمس ذرات من الكتلة العددية ٩ بواقع مجموع ٤٥ + ٨٣ = ١٢٨ موزعة على ٦ مراكز أحدهم مختلف وهو مركز الوحدة الممثلة لكتلة المجموع بمعنى لو قسمنا ١٢٨ على ٦ = بطريقة سهلة ١٠٠ على ٥ و ٢٨ على ١ لكانت الفروقات بين الابتداء والانتهاء من ٨٣ إلى ٢٨ = ٥٥ ومن ٩ إلى ٢٠ = ١١ والنتيجة ٥٥ ÷ ١١ = التكافؤ = ه هذه مجرد مقدمة للطعن في التوزيع الإلكتروني وقد أجريت ٨ مليار عملية حسابية صحيحة ويمكن إجراء ٩٩٩٩٩٩٩٩ مليار عملية مثيلة لو العمر يسمح على مسألة واحدة فقط
د محمد ماجد بخش
متى تبدأ الثقالة العددية ومن أين ومتى تقف ولماذا ؟ عندما يقول لكم دكتور كيمياء غير عضوية بأن التمثيل الإلكتروني للذرة مفبرك فصدقوه وناقشوه وحاوروه وتابعوا حجته من خلال نتائج أبحاثه وأدعموه ولا توقفوه عن التدريس وهو يعرف أن يشرح مثل الببغاء ما كتب في كتاب المنهج
**""'سهم'""**😊
نسيتي شي مهم من جابلك من يسد بعض الثغرات عندك ...😆😆😆 لاتنكرين هذا المعروف .

أخر الأخبار

حمد المنتشري : الهلال والسد هم الأقوى في البطولة
حمد المنتشري : الهلال والسد هم الأقوى في البطولة
منذ 4 ثواني 52
أحمد الفهيد : نسخة دوري هذا العام هي أضعف نسخة من الدوري السعودي
أحمد الفهيد : نسخة دوري هذا العام هي أضعف نسخة من الدوري السعودي
منذ دقيقتين 122
شاهد..فتاة تهاجم مجموعة من الشباب: " اللي ما تربى أنا أربيه"
شاهد..فتاة تهاجم مجموعة من الشباب: " اللي ما تربى أنا أربيه"
منذ 3 دقائق 1197
عبدالعزيز الغيامه : تبريرات العويس مردودة عليه
عبدالعزيز الغيامه : تبريرات العويس مردودة عليه
منذ 4 دقائق 164
حقيقة نقل القنوات الرياضية السعودية لمباريات دوري أبطال آسيا
حقيقة نقل القنوات الرياضية السعودية لمباريات دوري أبطال آسيا
منذ 9 دقائق 1360
شاهد.. محمد الفقيه: الأمير سلطان سبب تطور جراحة القلب في المملكة
شاهد.. محمد الفقيه: الأمير سلطان سبب تطور جراحة القلب في المملكة
منذ 23 دقيقة 1402
مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
منذ 52 دقيقة 1859
تشيلسي يتأهل لنصف نهائي «أبطال أوروبا»
تشيلسي يتأهل لنصف نهائي «أبطال أوروبا»
منذ ساعة 1505
تنصح صديقتها من بعض الرجال
تنصح صديقتها من بعض الرجال
منذ ساعة 668
مدرب عسكر رايق
مدرب عسكر رايق
منذ ساعة 638