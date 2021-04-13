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باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي ‎دوري الأبطال رغم خسارته أمام بايرن ميونيخ

منذ 16 دقيقة
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باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي ‎دوري الأبطال رغم خسارته أمام بايرن ميونيخ

وكالات (صدى):
تأهل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، في إطار إياب دور ربع النهائي.

ولم يكن الفوز بهدف نظيف كافي لتأهل بايرن ميونخ بعد الخسارة في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب «أليانز أرينا» بألمانيا، بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2.

 وسجل تشوبو موتينج هدف التقدم للبافاري في الدقيقة 40، من عرضية رائعة من كومان استقبلها مولر بلمسة سحرية إلى ألابا داخل منطقة الجزاء سدد كرة قوية ارتدت من الحارس نافاس لتتهيأ الكرة أمام موتينج الذي وضعها بسهولة داخل الشباك.

وبات باريس سان جيرمان أول الفرق المتأهلة إلى دور نصف نهائي دوري الأبطال، في انتظار اكتمال باقي الفرق.

باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

التعليقات

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أحدث التعليقات

سعد الشمري
الدنيا خربانه الله يعين نريد اسماؤهم حتى نتفادهم بالوصال والاتصال والقربى واشياء اخرى
عدو الخونة
ديموقراطية الاخونجية بالله لو حكموا مصر ايش كان رح يصير؟ هذا منتهى امالهم تدمير بلاد العرب واعادتها لما كانت عليه عندما كانت تحت سيطرة اسيادهم المغول شوف تونس وليبيا وتخلوا عن جنوب السودان وتركوا اثيوبيا تعربد وقطعوا المياه عن العراق بالاتفاق مع سيدهم المغولي ودمروا سوريا وصالحت حكومتهم في المغرب اليهود ناهيك عن دعمهم لبايدن المثلي واعتبار تركيا المثلية التي ماتركت معصية لله ماشرعتها مثال لمشروعهم الذي طالما تستروا خلفه لاثارة مشاعر الناس "الاسلام هو الحل"
الملل
حساااااااافه
عدو الخونة
ودك من يقضب ولد المتعة ووافي المذلة وخمتهم ويكبهم هناك عند الحوثي احس رح يحسون بالفرج والحرية مية مية
واضح*** وصريح***
قصيدة :-كاظم الساهر،عن إستحالة،العشرة بالفرض،والغصب،والإجبار،، أشرب مر .. وأكل المر لا تعاشر لك مر .. ويشيب قلبك والله .. وبلوعتك ما يشعر..

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