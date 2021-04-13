باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي ‎دوري الأبطال رغم خسارته أمام بايرن ميونيخ

وكالات (صدى):
تأهل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، في إطار إياب دور ربع النهائي.
ولم يكن الفوز بهدف نظيف كافي لتأهل بايرن ميونخ بعد الخسارة في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب «أليانز أرينا» بألمانيا، بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2.
وسجل تشوبو موتينج هدف التقدم للبافاري في الدقيقة 40، من عرضية رائعة من كومان استقبلها مولر بلمسة سحرية إلى ألابا داخل منطقة الجزاء سدد كرة قوية ارتدت من الحارس نافاس لتتهيأ الكرة أمام موتينج الذي وضعها بسهولة داخل الشباك.
وبات باريس سان جيرمان أول الفرق المتأهلة إلى دور نصف نهائي دوري الأبطال، في انتظار اكتمال باقي الفرق.