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شاهد.. لحظة هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على الرياض

منذ 47 دقيقة
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شاهد.. لحظة هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على الرياض

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مدينة الرياض، وذلك خلال فيديو نشرته قناة الإخبارية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم ،الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أمطار
الرياض
الأرصاد
رياح نشطة

التعليقات

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أحدث التعليقات

سعد الشمري
الدنيا خربانه الله يعين نريد اسماؤهم حتى نتفادهم بالوصال والاتصال والقربى واشياء اخرى
عدو الخونة
ديموقراطية الاخونجية بالله لو حكموا مصر ايش كان رح يصير؟ هذا منتهى امالهم تدمير بلاد العرب واعادتها لما كانت عليه عندما كانت تحت سيطرة اسيادهم المغول شوف تونس وليبيا وتخلوا عن جنوب السودان وتركوا اثيوبيا تعربد وقطعوا المياه عن العراق بالاتفاق مع سيدهم المغولي ودمروا سوريا وصالحت حكومتهم في المغرب اليهود ناهيك عن دعمهم لبايدن المثلي واعتبار تركيا المثلية التي ماتركت معصية لله ماشرعتها مثال لمشروعهم الذي طالما تستروا خلفه لاثارة مشاعر الناس "الاسلام هو الحل"
الملل
حساااااااافه
عدو الخونة
ودك من يقضب ولد المتعة ووافي المذلة وخمتهم ويكبهم هناك عند الحوثي احس رح يحسون بالفرج والحرية مية مية
واضح*** وصريح***
قصيدة :-كاظم الساهر،عن إستحالة،العشرة بالفرض،والغصب،والإجبار،، أشرب مر .. وأكل المر لا تعاشر لك مر .. ويشيب قلبك والله .. وبلوعتك ما يشعر..

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