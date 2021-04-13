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الجهات الأمنية بالأمن العام تضبط (32) مخالفًا لنظام البيئة

منذ 20 دقيقة
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الجهات الأمنية بالأمن العام تضبط (32) مخالفًا لنظام البيئة

سعيد العجل (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق جازان ومكة المكرمة والرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية، (32) مخالفًا لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم ( 15) مواطنًا و(17) مقيمًا من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية والسورية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (32) مركبة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

الأمن العام

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أحدث التعليقات

المهم
مقيمين مخالفين لأمن الحدود!!!!؟
المهم
يقلب المواجع
المهم
يقلب المواجع
مسافات
والعياذ بالله من هذه العينات التي ابتلينا بها في كل رمضان وهو ومن معه لم يحرص ولن يحرص على المضمون الهادف للمشاهد وأمثاله كثير في السوشل ميديا لا يأتون إلا بالمضامين المخجلة .
ع ب د
الملاحظ التالي: ان البيان اعلن جنسية احدهم وهو مواطن اي انه سعودي وللاسف لم يعلن جنسية الطرف الاخر واكتفى بانه مخالف للاقامه! اتمنى نشر اية جنسيه بغض النظر عن جنسيتهم

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