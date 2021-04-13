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تعليم الرياض: وجود حساب بنكي للطالب والطالبة ضمان لاستمرارية صرف المكافآت والإعانات

منذ 15 دقيقة
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تعليم الرياض: وجود حساب بنكي للطالب والطالبة ضمان لاستمرارية صرف المكافآت والإعانات

الرياض (صدى):
أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حرصها على دعم ورعاية الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات من خلال صرف مستحقاتهم دون تأخير والعمل على معالجة أي أسباب تحول دون وصولها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي بن محمد الغامدي، أن تعليمات وزارة التعليم تنص على وجوب وجود حساب بنكي نشط خاص بالطالب أو الطالبة .

وأكد الغامدي ضرورة تعديل الحسابات في نظام نور ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب/ة عبر النظام, وتزويد إدارة خدمات الطلاب للبنين والبنات بأي تعديلات تطرأ على بيانات الطالب أو الطالبة مع صورة آيبان البنك لكليهما لضمان استمرارية صرف المكافأة للطالب أو الطالبة .

داعيا من لديه استفسار الاتصال على الأرقام التالية لإدارة خدمات الطلاب :

ثابت / ‪0112669555‬ تحويلة :( ٣٣١١٠ ، ٣٣١٠٩ ، ٣٣١٠٢ ، 33005 ) .

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
لاإله إلاالله الله يشفيه ويعافيه وكل مسلم يارب
محمد الدوسري
استريح اطقع في الطشت
محمد الدوسري
بيض الله وجهك كفوووو
محمد الدوسري
الله يجزاك بالخير بس كان الأقربون أولى بها
محمد الدوسري
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه‍ههههههه أستغفر الله العظيم

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