إيران تصعد وتبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة

طهران (صدى):
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء أن إيران أبلغتها أنها "ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة"، وهو معدل أعلى مما كان عليه البرنامج النووي من قبل.
وقال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين لوسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، بعدما كانت تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت، الخميس الماضي، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.