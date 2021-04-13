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نائب رئيس ضمك: فريقنا لن يهبط وسنبقى في الدوري 

منذ 50 دقيقة
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نائب رئيس ضمك: فريقنا لن يهبط وسنبقى في الدوري 

طلال الغامدي (صدى):
أوضح نائب رئيس نادي ضمك، محمد بن ثابت، أن فريقه لن يهبط وسيبقى في دوري المحترفين كما فعلها في الموسم الماضي.

ولفت محمد بن ثابت، إلى أن فريقه يسير في الطريق الصحيح نحو البقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد النتائج التي حققها في الجولات الماضية.

وأبان نائب رئيس نادي ضمك، أن مبارياتهم المقبلة في الدوري بمباريات كؤوس، متابعا: "نخوضها تحت شعار لا للهزيمة حتى نحصد النقاط المتبقية ونبقى في الدوري مع الأقوياء"، وفقا للزميلة "الرياضية".

واختتم:" لدينا الآن 27 نقطة، في المرتبة الـ 14 ولا يفصلنا عن صاحب المرتبة العاشرة إلا 5 نقاط، وتبقى لدينا 15 نقطة متاحة، لذا واثقون بعزيمة الرجال وتوجيهات صالح أبو نخاع رئيس النادي أننا سنبقى".

دوري المحترفين
نادي ضمك
محمد بن ثابت

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
لاإله إلاالله الله يشفيه ويعافيه وكل مسلم يارب
محمد الدوسري
استريح اطقع في الطشت
محمد الدوسري
بيض الله وجهك كفوووو
محمد الدوسري
الله يجزاك بالخير بس كان الأقربون أولى بها
محمد الدوسري
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه‍ههههههه أستغفر الله العظيم

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