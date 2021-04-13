نائب رئيس ضمك: فريقنا لن يهبط وسنبقى في الدوري 

طلال الغامدي (صدى):
أوضح نائب رئيس نادي ضمك، محمد بن ثابت، أن فريقه لن يهبط وسيبقى في دوري المحترفين كما فعلها في الموسم الماضي.
ولفت محمد بن ثابت، إلى أن فريقه يسير في الطريق الصحيح نحو البقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد النتائج التي حققها في الجولات الماضية.
وأبان نائب رئيس نادي ضمك، أن مبارياتهم المقبلة في الدوري بمباريات كؤوس، متابعا: "نخوضها تحت شعار لا للهزيمة حتى نحصد النقاط المتبقية ونبقى في الدوري مع الأقوياء"، وفقا للزميلة "الرياضية".
واختتم:" لدينا الآن 27 نقطة، في المرتبة الـ 14 ولا يفصلنا عن صاحب المرتبة العاشرة إلا 5 نقاط، وتبقى لدينا 15 نقطة متاحة، لذا واثقون بعزيمة الرجال وتوجيهات صالح أبو نخاع رئيس النادي أننا سنبقى".