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مدرب النصر: هدفنا الفوز في أول مباراة آسيوية للفريق.. وبيتروس يوجه رسالة للجماهير 

منذ ساعة
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مدرب النصر: هدفنا الفوز في أول مباراة آسيوية للفريق.. وبيتروس يوجه رسالة للجماهير 

نواف السالم (صدى):
قال مدرب النصر فلورين، إن هذه أول مباراة آسيوية للفريق، مضيفا:" هدفنا الفوز لأن لدينا فريق جيد ومن المهم أن تبدأ بانتصار، وهذا ما تعمل عليه".

وأضاف فلورين، في المؤتمر الصحفي لأولى مباريات ‎النصر في دوري أبطال آسيا:"لن يؤثر موضوع حمدالله السابق عليه هو لاعب محترف وكبير، وسيثبت ذلك غذا"، موضحا:"بالنسبة لي غذا مباراة مهمة جدا، وليس مهم من سيأتي أو ماذا سيحدث لاحقا،".

وأشار:"يجب أن نضع كل تركيزنا وجهدنا من أجل الانتصار، وتابعت الفريق ومبارياته صحيح كانت لدينا مشكلة في آخر مباراتين، لكن لدينا فريق بعناصر ممتازة، وسنعمل من أجل الفوز".

ومن جانبه، أوضح لاعب النصر بيتروس:"نحن نعرف أننا أمام بطولة واستحقاق مهم جدا استعدينا بشكل جيد لهذا الاستحقاق الجديد"، مضيفا:"لدينا تركيز كامل على مباريات مجموعتنا في آسيا حاليا فقط".

ولفت:"هدفنا هو الفوز، نحن نادي النصر فريق كبير والمطلوب منا دائها الفوز، وهذا ما سوف نعمل من أجله.

بالنسبة لنا لا تختلف البطولات عن بعضها، لأنه حينما تكون في نادي كبير مثل النصر هدفك الفوز دائما".

وأوضح:"يمثل اللاعبين الذين يملكهم التصرفطموحنا أن نتأهل وسنقدم كل ما بوسعنا من أجل ذلك"، لافتا:"اتفق مع المدرب النصر عانى اخر مباراتين، لكن كل هذه الأمور نستطيع تجاوزه".

وأكمل:"رسالتي للنصراويين، أنتم تعرفون كم نحتاج لدعمكم, نحن الان في مستحق قام يجب أن نثبت فيه قوتنا، نحتاج تكاتف اللاعبين والادارة والجماهير والجميع".

وتابع:"نحن الآن في طريق جديد كمدرب وإدارة ولاعبين وجماهير لنتكاتف جميعا، مهم جدا بالنسبة لنا أننا نلعب على أرضنا وملعبنا، بالنسبة للمعسكر المغلق الطويل أعتقد أن هذا أفضل قرار الإدارة, وجود اللاعبين طوال الوقت سويا".

واختتم :"أعتقد أن الناس ستتفاجئ بعودة مستويات النصر في البطولة، وأتمنى أن نتوج عملنا بتحقيق هدف التأهل".

نادي النصر
فلورين
البطولة الآسيوية
بيتروس

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أحدث التعليقات

محمد الدوسري
لاإله إلاالله الله يشفيه ويعافيه وكل مسلم يارب
محمد الدوسري
استريح اطقع في الطشت
محمد الدوسري
بيض الله وجهك كفوووو
محمد الدوسري
الله يجزاك بالخير بس كان الأقربون أولى بها
محمد الدوسري
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه‍ههههههه أستغفر الله العظيم

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