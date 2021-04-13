مصادر: الهلال يتوصل لاتفاق لضم مهاجم ميلان "ماندزوكيتش"

ماجد محمد (صدى):
كشف مصادر أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل توصلت إلى اتفاق مع اللاعب الكرواتي مهاجم نادي آي سي ميلان الإيطالي ماريو ماندزوكيتش.
وكان ماندزوكيتش البالغ من العمر 34 سنة، قرر الرحيل عن نادي ميلان الإيطالي، في نهاية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، وخوض تجربة احترافية جديدة.
وسبق لماندزوكيتش اللعب ضمن صفوف العديد من أندية أوروبا الكبرى، أبرزها بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.
وتوج بـ 24 لقباً أبرزهم دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013، كما حصد المركز الثاني والميدالية الفضية مع منتخب كرواتيا بكأس العالم 2018.