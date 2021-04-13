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مصادر: الهلال يتوصل لاتفاق لضم مهاجم ميلان "ماندزوكيتش"

منذ 16 دقيقة
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مصادر: الهلال يتوصل لاتفاق لضم مهاجم ميلان "ماندزوكيتش"

ماجد محمد (صدى):
كشف مصادر أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل توصلت إلى اتفاق مع اللاعب الكرواتي مهاجم نادي آي سي ميلان الإيطالي ماريو ماندزوكيتش.

وكان ماندزوكيتش البالغ من العمر 34 سنة، قرر الرحيل عن نادي ميلان الإيطالي، في نهاية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، وخوض تجربة احترافية جديدة.

وسبق لماندزوكيتش اللعب ضمن صفوف العديد من أندية أوروبا الكبرى، أبرزها بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وتوج بـ 24 لقباً أبرزهم دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013، كما حصد المركز الثاني والميدالية الفضية مع منتخب كرواتيا بكأس العالم 2018.

الهلال
ميلان
ماريو ماندزوكيتش

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أحدث التعليقات

العدناني
المشكلة أنه في نصف ساعاة 4 أربع ركعات عشاء واذكار بعدها وسنة ركعتين ثم 11 تراويح ؟؟؟!!! والله ما رأينا الاحتراز خارج بيوتنا الا في المساجد أما الاسواق وأماكن التمشية من بحر وحدائق فحدث عجبا ولا تقل كذبا
جاسم
اين اجد الزيت الأصلي لاشتريه جربت اغلب الزيوت التي في السوق مغشوشه وخسرت محرك سيارتي بسبب ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
شوي شوي يانفر تيتي بنت خفرع بيه ومن قرع ..
ابو محمد 😎 ✍️
إبل غمارتين مؤدبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
زعبلوها ونخجروهاا ، كما فعلت ، وللقبر اخرجوهااا ..

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