شاهد.. تعرف على أنسب الأوقات لممارسة التمارين في رمضان

طلال الغامدي (صدى):
قدم اللاعب الرياضي، عثمان عبدالله، نصائح للأشخاص الذين يرغبون في ممارسة التمارين الرياضية في رمضان لإنقاص الوزن.
وقال عثمان عبدالله خلال حواره مع قناة "روتانا خليجية":"الحماس الزائد في ممارسة الرياضة يتسبب في عادات تؤثر على الشخص بالسلب في بداية رمضان وخاصة أن الجسم لا يستطيع تقبل هذا الشئ".
وأضاف:"استمتع بالرياضة فهي تغير من نمط حياة الشخص فيه"، كاشفا عن أنسب الأوقات لممارسة التمارين الرياضية في شهر رمضان.
وأوضح:"تمارين الكارديو الهوائية يفضل ممارستها قبل الفطور بساعة سواء بالمشي أو الدراجة، أو بعد الفطور من ساعة ونصف إلى ساعتين"، متابعا:" ممارسة الكارديو يفضل قبل الفطور لأن نسبة الحرق تكون عالية".