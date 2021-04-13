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شاهد.. تعرف على أنسب الأوقات لممارسة التمارين في رمضان

منذ ساعة
2010
شاهد.. تعرف على أنسب الأوقات لممارسة التمارين في رمضان

طلال الغامدي (صدى):
قدم اللاعب الرياضي، عثمان عبدالله، نصائح للأشخاص الذين يرغبون في ممارسة التمارين الرياضية في رمضان لإنقاص الوزن.

وقال عثمان عبدالله خلال حواره مع قناة "روتانا خليجية":"الحماس الزائد في ممارسة الرياضة يتسبب في عادات تؤثر على الشخص بالسلب في بداية رمضان وخاصة أن الجسم لا يستطيع تقبل هذا الشئ".

وأضاف:"استمتع بالرياضة فهي تغير من نمط حياة الشخص فيه"، كاشفا عن أنسب الأوقات لممارسة التمارين الرياضية في شهر رمضان.

وأوضح:"تمارين الكارديو الهوائية يفضل ممارستها قبل الفطور بساعة سواء بالمشي أو الدراجة، أو بعد الفطور من ساعة ونصف إلى ساعتين"، متابعا:" ممارسة الكارديو يفضل قبل الفطور لأن نسبة الحرق تكون عالية".

 

التمارين الرياضية
شهر رمضان
عثمان عبدالله

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أحدث التعليقات

العدناني
المشكلة أنه في نصف ساعاة 4 أربع ركعات عشاء واذكار بعدها وسنة ركعتين ثم 11 تراويح ؟؟؟!!! والله ما رأينا الاحتراز خارج بيوتنا الا في المساجد أما الاسواق وأماكن التمشية من بحر وحدائق فحدث عجبا ولا تقل كذبا
جاسم
اين اجد الزيت الأصلي لاشتريه جربت اغلب الزيوت التي في السوق مغشوشه وخسرت محرك سيارتي بسبب ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
شوي شوي يانفر تيتي بنت خفرع بيه ومن قرع ..
ابو محمد 😎 ✍️
إبل غمارتين مؤدبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
زعبلوها ونخجروهاا ، كما فعلت ، وللقبر اخرجوهااا ..

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