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المفتي: صلاة التراويح تحقيق مصلحة الناس بما لا يخالف الاحترازات

منذ 7 دقائق
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المفتي: صلاة التراويح تحقيق مصلحة الناس بما لا يخالف الاحترازات

الرياض (صدى):
أوضح المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الأفضل لأداء صلاة العشاء والتراويح وذلك بعد قرار قصر أدائها على 30 دقيقة.

وذكر المفتي العام للمملكة أن صلاة التراويح سُنة مؤكدا أنه يجب على الأئمة النظر في ما يكون فيه مصلحة الجماعة، بما لا يخالف التعليمات المقررة للاحترازات الوقائية لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف : سواء بجعلها تسليمتين مع الطمأنينة أم تبقى على السُنة في العدد مع التخفيف في القراءة، أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة الليل، مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى".

وأشار إلى أنه ورد عن السيوطي، أن "النبي ﷺ لم يثبت أنه صلى التراويح 20 ركعة، وإنما أدى صلاة لم يذكر عددها، ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها".

عبدالعزيز آل الشيخ
المفتي العام للمملكة

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أحدث التعليقات

عادل عبدالله
من صدق كاهن أو عراف فقد كفر بلاش كذب ودجل واستخفاف في عقول ابشر
هاد عبدالله
من صدق كاهن أو عراف فقد كفر بلاش كذب ودجل واستخفاف في عقول ابشر
الملل
ودي اشوف متحدثة سوداء البشرة او متعينه في احدي المناصب المهمة سمراء البشرة
زائر
صارت ديمخراطيه ------------
ابو طلال
وكلي أمرك إلى الله دعوة المظلوم مستجابه وين بيروح من الله بيأخذ عقوبته في الدنيا قبل الاخره بس عليك باالدعاء . الحلال مايضيع

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