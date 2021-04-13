الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. قصة نشوء مصطلح الوهابية واسخدامه ضده المملكة

منذ ساعة
1720
1
بالفيديو .. قصة نشوء مصطلح الوهابية واسخدامه ضده المملكة

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، قصة نشوء مصطلح الوهابية وكيفية استخدامه ضده المملكة في عهد العثمانيين.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "العصملي" أن هذه المصطلح يرجع تاريخية منذ عام 1157هـ في الدرعية عندما تبنى محمد بن سعود دعوة محمد بن عبدالوهاب التي كانت تهدف إلى إخراج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة لله سبحانه وتعالى.

وأكد أن العثمانيين الأتراك كانوا ضد الدعوة التي تبناها "بن سعود" وبدأ في استخدام مصطلح "الوهابية" في محاربة المملكة، وضد الداعين لترك الخرافات التي اعتناقها البعض مثل عبادة الأشجار واللجوء إليه من أجل قضاء حاجتهم.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الوهابية
العثمانيون
برنامج "العصملي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 126989
منذ 59 دقيقة
تبنوها الآن الشيعه وبثوها في كافة العالم .. لعنهم الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

العدناني
المشكلة أنه في نصف ساعاة 4 أربع ركعات عشاء واذكار بعدها وسنة ركعتين ثم 11 تراويح ؟؟؟!!! والله ما رأينا الاحتراز خارج بيوتنا الا في المساجد أما الاسواق وأماكن التمشية من بحر وحدائق فحدث عجبا ولا تقل كذبا
جاسم
اين اجد الزيت الأصلي لاشتريه جربت اغلب الزيوت التي في السوق مغشوشه وخسرت محرك سيارتي بسبب ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
شوي شوي يانفر تيتي بنت خفرع بيه ومن قرع ..
ابو محمد 😎 ✍️
إبل غمارتين مؤدبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
زعبلوها ونخجروهاا ، كما فعلت ، وللقبر اخرجوهااا ..

أخر الأخبار

مدرب النصر: هدفنا الفوز في أول مباراة آسيوية للفريق.. وبيتروس يوجه رسالة للجماهير 
مدرب النصر: هدفنا الفوز في أول مباراة آسيوية للفريق.. وبيتروس يوجه رسالة للجماهير 
منذ دقيقة 1053
بالفيديو .. سبب طلب فتح نوافذ الطائرة عند الهبوط والإقلاع من الركاب
بالفيديو .. سبب طلب فتح نوافذ الطائرة عند الهبوط والإقلاع من الركاب
منذ 7 دقائق 1285
اغرب تعاون نسائي في القيادة
اغرب تعاون نسائي في القيادة
منذ 9 دقائق 190
اخذ اللقاح على طريقته
اخذ اللقاح على طريقته
منذ 9 دقائق 179
مضاربة على القمامة
مضاربة على القمامة
منذ 9 دقائق 190
مصادر: الهلال يتوصل لاتفاق لضم مهاجم ميلان "ماندزوكيتش"
مصادر: الهلال يتوصل لاتفاق لضم مهاجم ميلان "ماندزوكيتش"
منذ 15 دقيقة 1450
مذيعة شهيرة تنتقم من زوج شقيقتها وتطعنه بسكين
مذيعة شهيرة تنتقم من زوج شقيقتها وتطعنه بسكين
منذ ساعة 1190
3 مناطق في المملكة ستتجه نحوها الرياح المغبرة بعد الإفطار
3 مناطق في المملكة ستتجه نحوها الرياح المغبرة بعد الإفطار
منذ ساعة 1894
شاهد.. القبض على 3 أشخاص تورطوا في تصنيع الخمور وترويجها في إستراحة بمكة
شاهد.. القبض على 3 أشخاص تورطوا في تصنيع الخمور وترويجها في إستراحة بمكة
منذ ساعة 1612
شاهد .. فوائد أخذ لقاح كورونا مع الصيام في شهر رمضان
شاهد .. فوائد أخذ لقاح كورونا مع الصيام في شهر رمضان
منذ ساعة 1887