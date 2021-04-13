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بالفيديو.. أسرار تكشف لأول مرة عن محاولة حجاج إيران احتلال الحرم المكي قبل 30 عام

منذ 37 دقيقة
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بالفيديو.. أسرار تكشف لأول مرة عن محاولة حجاج إيران احتلال الحرم المكي قبل 30 عام

الرياض (صدى):
كشف الوزير المفوض السابق رضا النزهة اليوم الثلاثاء، عن أسرار تروى لأول مرة محاولة حجاج إيران احتلال الحرم المكي عام 1987م.

وقال النزهة خلال حديثه في برنامج " من الصفر " : صدر قرار نقلي إلى العمل في السفارة في طهران، وبدأنا نصدر تأشيرات الحج وكان هناك أكثر من 150 ألف حاج إيراني، حيث وسافر الحجاج إلى مكة المكرمة.

وأضاف، في مكة بدأ الحجاج الإيرانيين، وهم من الحرس الثوري، يتجمعون مع بعضهم البعض وحملوا الأعلام الإيرانية. واخرجوا الاسلحة البيضاء ورفعوا صورا للخميني.

وتابع، بعد ذلك قاموا بإشعال النار في طرقات مكة المكرمة، واتجهوا إلى الحرم المكي لاحتلاله وبدأ يقتلون بعض الأشخاص من العسكر والمدنيين، ولكن واجهتهم القوات السعودية، وأجبرتهم على التراجع وقتل الكثير منهم.

طهران
الحرم المكي
رضا النزهة

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أحدث التعليقات

عادل عبدالله
من صدق كاهن أو عراف فقد كفر بلاش كذب ودجل واستخفاف في عقول ابشر
هاد عبدالله
من صدق كاهن أو عراف فقد كفر بلاش كذب ودجل واستخفاف في عقول ابشر
الملل
ودي اشوف متحدثة سوداء البشرة او متعينه في احدي المناصب المهمة سمراء البشرة
زائر
صارت ديمخراطيه ------------
ابو طلال
وكلي أمرك إلى الله دعوة المظلوم مستجابه وين بيروح من الله بيأخذ عقوبته في الدنيا قبل الاخره بس عليك باالدعاء . الحلال مايضيع

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