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اكتشاف ثغرة أمنية في «مسنجر» و«واتسآب» تؤدي إلى حظر حسابك

منذ 20 دقيقة
1463
اكتشاف ثغرة أمنية في «مسنجر» و«واتسآب» تؤدي إلى حظر حسابك

وكالات (صدى):
كشف خبراء عن ثغرة أمنية جديدة في «مسنجر» و«واتسآب»، حيث تمكن المهاجمين من حظر حسابك، وعدم الوصول إليه.

ويستغل المهاجمون الارتباط برقم هاتف في التطبيق والقدرة على حرمان المستخدم من الوصول إلى الحساب، عن طريق كتابة طلب استئناف إلى خدمة الدعم.

وذكر الخبراء أنه عند إدخال رقم هاتف في التطبيق، تطلب الخدمة رمز تأكيد، الذي يتم إرساله عادة عبر الرسائل القصيرة أو الاتصال.

وأضاف الخبراء أن المهاجمون يقومون بإدخال رمز خاطئ ثم يطلبون رمزًا جديدًا حتى يحظر واتسآب خيار إعادة تعيين الرمز لمدة اثنتي عشر ساعة.

ويرسل المهاجمون طلبا للدعم الفني للمسنجر من أجل حظر الحساب بسبب فقدان الهاتف، موضحين رقم هاتف الضحية.

وأوضح الخبراء، أن المشكلة تكمن في حقيقة أن «واتسآب» يعالج هذه الطلبات تلقائيًا، ولا يتحقق ما إذا كان الطلب قد تم إرساله بالفعل من قبل صاحب الحساب الحقيقي.

واتساب
ثغرة
مسنجر

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
عنصر ٥٩ وعنصر ٧٣ مثال للشرح ٥٤.٢.٣ & ٦٨.٢.٣ وهذا لا يمنع تمثيل ٥٤.٥ & ٦٨.٥ وإن حصل ارتباط أعلى ٥ يكون الباقي ٥٣.١ & ٦٧.١ وهذا عدد ممثل لمجموع الذرات المكافيء لمجموع وحدات العناصرالعددية الممثلة للارتباط حيث وحدات الثقل الفراغية الممثلة لدرجات الثقالة المغناطيسية الممثلة بوحدات الكتلة العددية أيا كانت ممثلة للذرة أو وحدة العنصر الممثل حيث تحل وحدات العناصر محل ذرات العنصر سواء ذرات العنصر الممثل أو ذرات العناصر الممثلة بعدد وفترة وحدات العناصر العددية في تسلسل عرض كتل العناصر الفراغية الممثلة بالأعداد الذرية.
¥ ولد نجد ¥
اللهم أرفع عنا الوباء
د محمد ماجد بخش
القلم حياة
أبوخالد-أبها.
وأشار المصادر الى أن المحامي أخبرها بأن لها الحق في رفع دعوى خلع ضده، لكن لا يمكنها رفع قضية استخدام الوكالة لأنها منحت له بسند رسمي. ==================================================================== مثل هذي القضايا .. تحتاج إلى قاضي فطن ماهر يجيد التعامل مع الماكرين والمخادعين أو يتم تحويل القضيه إلى جهات أمنيه تتولى التحقيق فيها .. والإطلاع على كل مايتعلق بالموضوع من إتصالات ورسائل وليكن بمقابل مادي يتحمله الطرف الكذاب المخادع .

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