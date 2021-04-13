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الصحة: عدد جرعات لقاح فيروس كورونا وصلت لـ 6.4 مليون جرعة

منذ 29 دقيقة
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الصحة: عدد جرعات لقاح فيروس كورونا وصلت لـ 6.4 مليون جرعة

الرياض (صدى):
ذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة، وصلت لـ 6.4 مليون جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزًا للقاح في مناطق المملكة كافة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وزارة الصحة
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عنصر ٥٩ وعنصر ٧٣ مثال للشرح ٥٤.٢.٣ & ٦٨.٢.٣ وهذا لا يمنع تمثيل ٥٤.٥ & ٦٨.٥ وإن حصل ارتباط أعلى ٥ يكون الباقي ٥٣.١ & ٦٧.١ وهذا عدد ممثل لمجموع الذرات المكافيء لمجموع وحدات العناصرالعددية الممثلة للارتباط حيث وحدات الثقل الفراغية الممثلة لدرجات الثقالة المغناطيسية الممثلة بوحدات الكتلة العددية أيا كانت ممثلة للذرة أو وحدة العنصر الممثل حيث تحل وحدات العناصر محل ذرات العنصر سواء ذرات العنصر الممثل أو ذرات العناصر الممثلة بعدد وفترة وحدات العناصر العددية في تسلسل عرض كتل العناصر الفراغية الممثلة بالأعداد الذرية.
¥ ولد نجد ¥
اللهم أرفع عنا الوباء
د محمد ماجد بخش
القلم حياة
أبوخالد-أبها.
وأشار المصادر الى أن المحامي أخبرها بأن لها الحق في رفع دعوى خلع ضده، لكن لا يمكنها رفع قضية استخدام الوكالة لأنها منحت له بسند رسمي. ==================================================================== مثل هذي القضايا .. تحتاج إلى قاضي فطن ماهر يجيد التعامل مع الماكرين والمخادعين أو يتم تحويل القضيه إلى جهات أمنيه تتولى التحقيق فيها .. والإطلاع على كل مايتعلق بالموضوع من إتصالات ورسائل وليكن بمقابل مادي يتحمله الطرف الكذاب المخادع .
أبو عبدالله الحربي
نزاهة تنزة الوطن للجيل القادم بين عشية وضحاها رئيس قسم سيارة فارهه ومنزل بملايين فما بالك بمدير إدارة كم هائل من المتقاعدين أرصدة بملايين .

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