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دراسة تكشف نتائج سارة حول سلالة كورونا الجديدة

منذ 19 دقيقة
1463
دراسة تكشف نتائج سارة حول سلالة كورونا الجديدة

لندن (صدى):
أكدت دراسة بريطانية حديثة أن سلالة كورونا البريطانية الجديدة "بي.7.1.1" لا تحمل أعراض أكثر خطورة من سلالات كورونا السابقة .

وأشارت الدراسة أن لقاحات كورونا تستطيع القضاء على هذه السلالة المتحورة ، كما أن النتائج لا تشير إلى معدل إصابات أعلى بالسلالة الجديدة مقارنةً بمعدل الإصابات بالسلالات الأخرى .

وقال الباحثون في الدراسة المنشورة الاثنين: "تبث بياناتنا، التي تأتي في إطار وحدود الدراسة الواقعية، طمأنينة مبدئية بأن شدة الأعراض لدى المصابين بسلالة (بي.7.1.1) في المستشفيات لا تختلف كثيراً عن شدة المرض لدى المصابين بالسلالات الأخرى".

 

كورونا
لقاحات كورونا
سلالة "بي.7.1.1"

التعليقات

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
مجموعه ضعيفه جدا وبا التوفيق ل اجمك الاوزبكي
Zoolعالمي
جلاد الطواقي والله انواع البكي لله درك يا حمدالله قريبا سوف يعود
ابو خالد
جزاك الله خيرا أنا جربت الرياضه قبل الإفطار ومتعبه جدا
7UP
يامال الهم والغم والنكد والكدر ان شاء الله ،،، ثروة ابوها اكثر من 20 مليون دولار وثروة زوجها اكثر من 30 مليون دولار ومغنية و جمال وجنسية امارتية وعز وجاه ولاعبه بالدنيا لعب وتقزل هم ياجعلك الهم
7UP
احلام 1993

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