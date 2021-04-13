دراسة تكشف نتائج سارة حول سلالة كورونا الجديدة

لندن (صدى):
أكدت دراسة بريطانية حديثة أن سلالة كورونا البريطانية الجديدة "بي.7.1.1" لا تحمل أعراض أكثر خطورة من سلالات كورونا السابقة .
وأشارت الدراسة أن لقاحات كورونا تستطيع القضاء على هذه السلالة المتحورة ، كما أن النتائج لا تشير إلى معدل إصابات أعلى بالسلالة الجديدة مقارنةً بمعدل الإصابات بالسلالات الأخرى .
وقال الباحثون في الدراسة المنشورة الاثنين: "تبث بياناتنا، التي تأتي في إطار وحدود الدراسة الواقعية، طمأنينة مبدئية بأن شدة الأعراض لدى المصابين بسلالة (بي.7.1.1) في المستشفيات لا تختلف كثيراً عن شدة المرض لدى المصابين بالسلالات الأخرى".