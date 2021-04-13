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إصابة راموس بفيروس كورونا

منذ 29 دقيقة
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إصابة راموس بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
كشف نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعبه سيرجيو راموس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما جاءت نتيجة المسحة التي أجراها إيجابية.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراة مصيرية أمام نظيره ليفربول الإنجليزي، والمقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد فاز أمام غريمه التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الكلاسيكو التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني، كما يمتلك أفضلية الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وانتهت بفوزه بنتيجة 3-1.

 

ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
راموس
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
مجموعه ضعيفه جدا وبا التوفيق ل اجمك الاوزبكي
Zoolعالمي
جلاد الطواقي والله انواع البكي لله درك يا حمدالله قريبا سوف يعود
ابو خالد
جزاك الله خيرا أنا جربت الرياضه قبل الإفطار ومتعبه جدا
7UP
يامال الهم والغم والنكد والكدر ان شاء الله ،،، ثروة ابوها اكثر من 20 مليون دولار وثروة زوجها اكثر من 30 مليون دولار ومغنية و جمال وجنسية امارتية وعز وجاه ولاعبه بالدنيا لعب وتقزل هم ياجعلك الهم
7UP
احلام 1993

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