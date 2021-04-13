إصابة راموس بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
كشف نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعبه سيرجيو راموس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما جاءت نتيجة المسحة التي أجراها إيجابية.
ويستعد ريال مدريد لخوض مباراة مصيرية أمام نظيره ليفربول الإنجليزي، والمقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان ريال مدريد قد فاز أمام غريمه التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف، في مواجهة الكلاسيكو التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني، كما يمتلك أفضلية الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وانتهت بفوزه بنتيجة 3-1.