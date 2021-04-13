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مصر تتحفظ على سفينة حادثة قناة السويس بسبب المماطلة في "التعويضات"

منذ 34 دقيقة
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مصر تتحفظ على سفينة حادثة قناة السويس بسبب المماطلة في "التعويضات"

القاهرة (صدى):
تحفظت مصر بشكل رسمي على السفينة "إيفر جيفن"، بمنطقة البحيرات بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات.

وقال الفريق أسامة ربيع؛ رئيس هيئة قناة السويس، إن نتائج التحقيقات بشأن جنوح السفينة "إيفر جيفن" سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل، مشيراً إلى أن قرار التحفظ على السفينة لا يعني وقف المفاوضات لإنهاء الأزمة.

وأضاف أن قناة السويس عرضت على السفينة التي تحمل علم بنما قرابة 900 مليون دولار كتعويض، لكن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل في 90% من قيمة المبلغ المطروح كتعويض عن الحادث، الذي عطل المجرى الملاحي في القناة لمدة 6 أيام، والأضرار التي لحقت بالقناة، إضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.

وأكّد ربيع؛ أن المحكمة الاقتصادية في الإسماعلية أصدرت قراراً بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين دفع التعويضات، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس.

مصر
قناة السويس
التعويضات
إيفر جيفن

التعليقات

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أحدث التعليقات

Zoolعالمي
مجموعه ضعيفه جدا وبا التوفيق ل اجمك الاوزبكي
Zoolعالمي
جلاد الطواقي والله انواع البكي لله درك يا حمدالله قريبا سوف يعود
ابو خالد
جزاك الله خيرا أنا جربت الرياضه قبل الإفطار ومتعبه جدا
7UP
يامال الهم والغم والنكد والكدر ان شاء الله ،،، ثروة ابوها اكثر من 20 مليون دولار وثروة زوجها اكثر من 30 مليون دولار ومغنية و جمال وجنسية امارتية وعز وجاه ولاعبه بالدنيا لعب وتقزل هم ياجعلك الهم
7UP
احلام 1993

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